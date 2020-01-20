تركي آل الشيخ يجري عملية جراحية في إحدى الدول الأوروبية

كشف تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن إجرائه عملية جراحية دقيقة في إحدى الدول الأوروبية، لكنه لم يكشف عن طبيعة العملية، وكان آل الشيخ قد أبدى إعجابه بجماهيرية النجمين عمرو دياب ومحمد حماقي، مشيراً إلى أنه لم يتوقع أنهما يتمتعان بهذه الجماهيرية الكبيرة.

نشر آل الشيخ عبر حسابه الشخصي، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» قائلاً: «عمرو دياب وحماقي.. أنا أعرف أنهما فنانان كبيران، لكن لم أتصور حجم الجماهيرية الجارفة لهما في المملكة العربية السعودية، كسرا الدنيا في موسم الرياض والميديل بيست، شابوه لفناني مصر».

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يشار إلى أن النجمين عمرو دياب ومحمد حماقي شاركا في مهرجان ميديل بيست للموسيقى والفن والثقافة، الذي أقيم لأول مرة في الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض.

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موسم الرياض هو أحد مهرجانات مواسم السعودية، التي أطلقت في المملكة بداية من عام 2019، وبدأت فعالياته منذ 11 أكتوبر، وضمت فعاليات الموسم العديد من الحفلات الغنائية والموسيقية والعروض المسرحية وغيرها.

يذكر أن محمد حماقي يُعرض له الآن الموسم الثالث من برنامج «ذا فويس كيدز»، ويحرص خلال البرنامج على استخدام الحيل لجذب الأصوات المميزة لفريقه، ويشاركه لجنة التحكيم الفنان عاصي الحلاني والفنانة نانسي عجرم.

أما عن الفنان عمرو دياب فهو يستعد لإحياء حفل غنائي جديد يوم 13 فبراير المقبل، وذلك ضمن فعاليات معرض الكويت الدولي.

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