من هو علي غزلان خطيب الفنانة منة عرفة؟!

أثار خبر ارتباط الفنانة الشابة منة عرفة باليوتيوبر الشهير علي غزلان، فضول الكثير من محبيها ومتابعيها، وتصدّر اسم الثنائي محرك البحث جوجل.

وبعد أن وجهت الفنانة بدرية طلبة التهنئة لهما، أصبح غزلان ومنة عرفة حديث السوشيال ميديا، للتعرف على حقيقة العلاقة بينهما وموعد خطبتهما، إلا أن الثنائي التزما الصمت.

فضول كبير أثار محبي منة، وبدأوا في التساؤل حول علي غزلان، وفيما يلي أشهر المعلومات عنه:

• علي غزلان شاب مصري، من مواليد محافظة الإسكندرية.

• درس الطب في جامعة الإسكندرية.

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• وصل إلى منصب مدير أحد المستشفيات الكبرى في محافظة الإسكندرية.

• يصل عدد متابعيه عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي إلى مليون متابع.

• ازدادت شهرت غزلان بعد ظهوره في فيديو مع الفنانة أصالة.

يشار إلى أن آخر أعمال منة عرفة كان مشاركتها في مسلسل «بحر» الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول مشكلة الثأر، التي لا تزال قائمة في الصعيد، ويقوم ببطولته ماجد المصري، محمد دياب، محمد علي رزق، عبد الرحمن أبو زهرة، سلوى عثمان، أشرف زكي، وغيرهم، ومن تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح.

الجدير بالذكر أن منة ظهرت لأول مرة عام 2005؛ من خلال مسلسل «السندريلا»، وبعدها لمع نجمها، وشاركت في عدد كبير من الأعمال السينمائية والدرامية المميزة.

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