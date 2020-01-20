لبنى عبد العزيز تنهار باكية في عزاء ماجدة: «محدش بيسأل عني»

حرصت الفنانة لبنى عبد العزيز على تقديم واجب العزاء في رفيقتها الفنانة الراحلة ماجدة الصباحي، في مسجد عمر مكرم، وخلال العزاء أجهشت لبنى في البكاء، وحاولت الفنانتان دلال عبد العزيز ورجاء الجداوي تهدئتها.

وخلال العزاء دار حوار جانبي بينهن، واشتكت لبنى عبد العزيز من عدم سؤال أحد عليها، لتعترف الفنانة دلال عبد العزيز بالتقصير في حقها، وضرورة السؤال عليها في الأيام المقبلة.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور العزاء، كان أبرزهم أشرف زكي، إلهام شاهين، نرمين الفقي، شهيرة، ليلى علوي، رانيا محمود ياسين، محمود قابيل، الإعلامي وائل الإبراشي، الإعلامي عمرو الليثي، وغيرهم.

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الجدير بالذكر أنه قد تم تشييع الجنازة يوم الجمعة الماضية من مسجد مصطفى محمود، وتم لف الجثمان في علم مصر، ليتم دفنه في مقابر الأسرة، وحرص على حضور الجنازة نهال عنبر، أشرف زكي، رشوان توفيق، بوسي شلبي، وغيرهم.

يذكر أن الفنانة ماجدة الصباحي فارقت الحياة يوم الخميس الماضي، عن عمر يناهز 89 عاماً، بعد صراع مع أمراض الشيخوخة، وقد قدمت خلال مشوارها الفني عدداً من الأعمال المميزة، مثل: «بياعة الجرايد، العمر لحظة، بلال مؤذن الرسول، المراهقات، بنات اليوم، جميلة بوحريد»، وغيرها من الأعمال المميزة.

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