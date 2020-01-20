هل ارتبطت ياسمين عبد العزيز بهذا الفنان؟

احتفلت الفنانة ياسمين عبد العزيز بعيد ميلادها الـ40، وسط مجموعة من أصدقائها المقربين، وحرص عدد من نجوم الوسط الفني على التواجد، كان أبرزهم أحمد السقا، أحمد حلمي، منى زكي، كريم عبد العزيز، أحمد العوضي، محمد إمام وزوجته، رامز جلال، المخرج أحمد خالد موسى، وغيرهم.

وكان اللافت للانتباه هو تواجد الفنان أحمد العوضي بالقرب من ياسمين في العديد من الصور، وكذلك قربه منها أثناء إطفاء الشمع، مما أثار فضول الجمهور حول وجود علاقة بينهما، ورغم تساؤلات الجمهور، إلا أن الثنائي التزما الصمت.

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يشار إلى أن الفنان أحمد العوضي هو الأقرب لمواصفات فتى أحلام ياسمين عبد العزيز، التي كشفت عنها أثناء لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي، حيث أكدت أنها لا تميل إلى أصحاب البشرة البيضاء والعيون الملونة.

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الجدير بالذكر أن ياسمين عبد العزيز كانت قد انفصلت عن زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، وذلك بعد أن أعلن زواجه من الفنانة ريهام حجاج.

يذكر أن ياسمين عبد العزيز تستعد خلال الأيام المقبلة لتصوير مسلسلها الجديد «ونحب تاني ليه» المقرر طرحه في الموسم الرمضاني المقبل، وسيشاركها بطولة هذا العمل كل من شريف منير، كريم فهمي، وسوسن بدر، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.



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