نقل منى فاروق إلى المستشفى في حالة خطيرة ووضعها على جهاز التنفس الصناعي

شاركت الفنانة منى فاروق جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستقرام بصورة لها في أثناء وجودها في أحد المستشفيات بعد نقلها في حالة خطيرة، وظهرت عليها ملامح التعب والإعياء خاصة أنه تم وضعها على جهاز التنفس الصناعي.

علقت منى على الصورة قائلة «قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، قدر الله وما شاء فعل. ادعولي بالشفاء، الله يبعد عنكم كل مكروه ويكفيكم شر المرض». وتلقت منى بعدها تعليقات من متابعيها تدعو لها بالشفاء.

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يُشار إلى أن منى تشارك جمهورها بالكثير من الصور والفيديوهات، كان آخرها أنها نشرت فيديو تكشف فيه عن قرارها الجديد، وهو أنها ستخضع لرجيم قاسٍ، وستتناول الأطعمة الخفيفة مثل الفاكهة؛ حتى تفقد الوزن الزائد، إلا أن الجمهور عارض ذلك، وطالبها بالتراجع عن هذا القرار.

الجدير بالذكر أن منى فاروق تقوم بتصوير عمل فني جديد في دبي، لكنها لم تكشف عن أي تفاصيل خاصة بهذا العمل.

يُذكر أن آخر أعمال منى فاروق كانت مشاركتها في مسلسل «رحيم» في الموسم الرمضاني لعام 2018. وكان العمل من بطولة ياسر جلال ونور ومحمد رياض ودنيا عبد العزيز وصبري فواز وطارق عبد العزيز ودينا وإيهاب فهمي وحسن حسني وتوني ماهر وغيرهم، وهو من تأليف محمد إسماعيل أمين وإخراج محمد سلامة.

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