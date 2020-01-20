شريف منير مفاجأة «يوم 13»

في سرية تامة نجح المنتج «لؤي عبد الله» في ضم الفنان «شريف منير» لفريق عمل فيلم «يوم ١٣»، ويقوم حالياً بتصوير مشاهده داخل ديكور «القصر» الذي تم بناؤه داخل أستوديو مكة بمدينة السادس من أكتوبر/تشرين الأول، والذي تخطت ميزانية بنائه ٩ ملايين جنيه.

ويعتبر فيلم «يوم ١٣» التجربة الثالثة للفنان «شريف منير» مع شركة «أوسكار» بعد اشتراكه من قبل في عملي مسلسل «الزئبق» مع «كريم عبد العزيز» الذي تم عرضه في موسم رمضان 2017، تأليف «وائل عبد الله ووليد يوسف» وإخراج وائل عبد الله وإنتاج أوسكار للتسجيلات الفنية. وأيضاً دوره في فيلم «ولاد العم» من تأليف «عمرو سمير عاطف» وإخراج «شريف عرفة» وإنتاج المجموعة الفنية المتحدة.

اقرئي ايضا : تركي آل الشيخ يجري عملية جراحية في إحدى الدول الأوروبية



‏‎

فيلم «يوم 13» يُصنف على أنه من أفلام الرعب والإثارة والتشويق، وتدور أحداثه بشكل تشويقي. و‏‎«يوم ١٣» يعد التجربة الأولى في تاريخ السينما العربية المجهزة بتقنية الـ«3D»، التي تُعد طفرة جديدة في السوق السينمائية؛ حيث ينقل السينما المصرية إلى العالمية من حيث التقنيات في الصورة والصوت.

Advertisements

‏‎‏‎تقنية «ثري دي» هي تلك التقنية التي تقوم بعرض الصور والفيديوهات بشكل يبدو كأنه طبيعي بحيث تتضمن الصورة أبعاد العمق والعرض والارتفاع. جدير بالذكر وجود ظروف خاصة طارئة أجبرت الفنان «محمد شاهين» على عدم استكمال دوره في فيلم «يوم ١٣».

والفيلم من بطولة أحمد داود ودينا الشربيني وشريف منير وأروى جودة وجومانة مراد، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من النجوم، ومن إنتاج أوسكار للتوزيع ودور العرض للمنتجين لؤي عبد الله ووائل عبد الله، ومن تأليف وإخراج وائل عبد الله.

اقرئي ايضا : من هو علي غزلان خطيب الفنانة منة عرفة؟!