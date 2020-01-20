شاهد .. تحت تأثير البنج بعد خروجها من العمليات سيدة تردد : ” صدام إسمك هز امريكا “

كتب امير فتحي في الاثنين 20 يناير 2020 03:54 مساءً - انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي بشكل كبير مقطع فيديو لسيدة عراقية أثناء خروجها من غرفة العمليات وهي تردد عبارات عن الرئيس العراقي الراحل ” صدام حسين ” .

حيث ظهرت السيدة في مقطع الفديو وهي نائمة على سرير ومازالت تحت تأثير البنج وتلوح بيدها وتردد ” صدام إسمك هز أمريكا ” .. ثم بدأت بالصياح بإسم صدام .

فيما حاول أحد الأشخاص تهدئتها ومحاولة منعها من المواصلة أو خفض صوتها ودخل مصور الفيديو في نوبة من الضحك .

وكتب ناشر الفيديو في تعليقه عليه قائلا : ” المقطع محزن لشعب انتهكت حقوقه ولا يستطيع قول الحقيقة إلا إذا بنج أو سكران ” .