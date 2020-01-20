كتب امير فتحي في الاثنين 20 يناير 2020 03:54 مساءً - انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي بشكل كبير مقطع فيديو لسيدة عراقية أثناء خروجها من غرفة العمليات وهي تردد عبارات عن الرئيس العراقي الراحل ” صدام حسين ” .
حيث ظهرت السيدة في مقطع الفديو وهي نائمة على سرير ومازالت تحت تأثير البنج وتلوح بيدها وتردد ” صدام إسمك هز أمريكا ” .. ثم بدأت بالصياح بإسم صدام .
فيما حاول أحد الأشخاص تهدئتها ومحاولة منعها من المواصلة أو خفض صوتها ودخل مصور الفيديو في نوبة من الضحك .
وكتب ناشر الفيديو في تعليقه عليه قائلا : ” المقطع محزن لشعب انتهكت حقوقه ولا يستطيع قول الحقيقة إلا إذا بنج أو سكران ” .
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. تحت تأثير البنج بعد خروجها من العمليات سيدة تردد : ” صدام إسمك هز امريكا “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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