” هايدي محمد ” متسابقة ذا فويس كيدز التي أثارت الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي : ” كنت متأكدة إن التلاتة هيلفولي “

كتب امير فتحي في الاثنين 20 يناير 2020 03:54 مساءً - بعد الضجة التي أثيرت على مواقع التواصل الإجتماعي بسبب الطفلة ” هايدي محمد ” متسابقة برنامج ” ذا فويس كيدز ” بشأن تعرضها للظلم بعد عدم اختيارها والتفاف أحد من أعضاء لجنة التحكيم إليها في مرحلة الصوت وبس إلى جانب حذف المقطع الخاص بها من أدائها في البرنامج من على موقع ” يوتيوب ” .

أجرت هايدي محمد مداخلة هاتفية مع الإعلامي ” محمد الباز ” في برنامجه 90 دقيقة المذاع على قناة المحور تحدثت فيها عن ما حدث معها وما شعرت به بعد ذلك .

وقالت هايدي إنها شعرت بالصدمة والحزن الشديد بعدم إلتفاف أحد من المدرين لها على الرغم من إنها كانت متأكدة بأن الثلاثة سوف يلتفون لها وعلى الأخص محمد حماقي .

Advertisements

وأضافت : ” أنا كان حلمي إني أسمع صوتي للوطن العربي كله وده حصل خلاص بس اتصدمت لما محدش لفلي .. بس في نفس الوقت اتبسطت لما قالولي إحنا خسرناكي مش أنتي اللي خسرتينا ” .

وأشارت هايدي محمد إلى إنها اكتشفت موهبتها في الغناء بالمدرسة وبدايتها عندما غنت في حفلة لعيد الأم .. وأكدت على أن تجربة ذا فويس تجربة مميزة زادت من ثقتها في نفسها بسبب دعم الجمهور لصوتها على الرغم من خروجها من ‏البرنامج .