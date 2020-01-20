إعلامي يكشف سر زيادة وزن شيرين عبدالوهاب

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الإعلامي اللبناني صبحي عطري، سر زيادة وزن الفنانة شيرين عبدالوهاب، خاصة بعد حفلها الأخير في جدة.

صبحي عطري، قال خلال حلقة برنامج MBC Trending، والمذاع عبر فضائية mbc 4 إنه التقى بشيرين عبدالوهاب، قبل أسبوعين وكشفت له أن سبب زيادة وزنها هو تناولها كورتيزون، بعد خضوعها لجراحة مؤخرًا لم تكشف عن تفاصيلها.

شيرين عبدالوهاب، كانت قد تألقت خلال الحفل بفستان فضي لا مع، وصعدت للمسرح متأخرة وذلك على غير عادتها، كما أنها بعد مرور 30 دقيقة فقط من الحفل طلبت كرسي للجلوس عليه وكشفت أنها للمرة الأولى في حياتها تغني على كرسي.

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كما اعتذرت من جمهورها بسبب إحساسها بأنها تنهج وطالبتهم بعذرها في حال ظهر صوتها مختلفًا، وطلبت استراحة لمدة 15 دقيقة في غرفتها وقابلها الجمهور عند عودتها بترحاب كبير جدًا.

وكانت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب قد ردت مؤخرا على سؤال محرج خلال إحيائها حفل غنائي مؤخرًا في حفل افتتاح مهرجان دبي للتسوق في الإمارات.

شيرين ردت على سؤال أحد جمهورها حول حملها في طفلها الأول من زوجها المصري الفنان حسام حبيب قائلة: “ادعوا لي إني أكبر عائلتي وأرزق بطفل”.

وليست هذه هي المرة الأولى التي تنفي فيها شيرين عبدالوهاب حملها خلال إحيائها حفلاتها الغنائية، كما سبق ونشرت صورة لها عبر خاصية الأستوري بصفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، والتي طالبت فيها جمهورها بأن يدعوا لها أن ترزق بطفل من زوجها.