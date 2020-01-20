مادونا تلغي حفل قبل انطلاقه بدقائق

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

قررت نجمة البوب الأمريكية الشهيرة مادونا، إلغاء حفلًا غنائيًا لها فى لشبونة قبل 45 دقيقة فقط من موعد انطلاقه على خشبة المسرح، وذلك فى أحدث حلقة من التأخير والإلغاء فى جولتها الحالية.

وتم إرسال بريد إلكترونى إلى الجمهور يؤكد لهم إلغاء العرض فى الساعة 7.45 مساء الأحد 19 نوفمبر، حيث كان من المقرر أن تصل مادونا إلى المسرح فى الساعة 8.30 مساءً.

وقالت رسالة البريد الإلكترونى المرسلة لجمهور مادونا، نأسف لإبلاغك بأن مادونا غير قادرة على أداء هذا المساء، اقرأ الرسالة الإلكترونية”، وعبر صفحتها الشخصية على إنستجرام، اعتذرت نجمة البوب ​​عن الانسحاب من العرض، وقالت: شكرًا لك مرة أخرى لشبونة! آسفة اضطررت إلى إلغاء الليلة، ولكن يجب أن أستمع إلى جسدى والراحة!!، وأضافت في رسالتها التي نشرتها مع مقطع فيديو لأحد عروضها، “هذا الجانب الأبيض الذى حصل لى خلال بقية العرض! أراكم يوم الثلاثاء.

وتباينت ردود فعل الجمهور مع إلغاء مادونا للحفل، حيث كتب أحدهم على إنستجرام، “استمتعى يا ملكة.. نحن نحبك للأبد”، فيما قال آخر: “هذا غير عادل للمعجبين بك.. آسف!.. قبل ساعة من فتح الأبواب!.. هذا سيحدث فى لندن أيضًا؟.. غير عادلة مادونا وأنا معجب بك كثيرًا!.. إلغاء مقدما من فضلك”، وذلك وفقًا لما نقلته صحيفة “إندبندنت”، يوم الاثنين 20 يناير.

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وعلى جانب أخر، شاركت النجمة والمطربة الأمريكية مادونا، مؤخرا، جمهورها بمقطع فيديو جديد، لها مع صديقها أحلى مالك، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع الصور انستجرام، يظهر فيها صديقها وهو يقوم بتدليكها بجهاز مساج، وسرعان ما تجلس داخل “البانيو” وسط الثلوج والمياه المثلجة.

وكانت عدسات المصورين، قد رصدت في منتصف الشهر الماضي، العلاقة العاطفية التى تعيشها المطربة العالمية مادونا صاحبة الـ 61 عاماً مع راقص فرقتها الاحتياطي صاحب الـ 26 عاماً.

وشوهدت النجمة العالمية فى أوضاع عاطفية مع راقصها الاستعراضي أحلى مالك وليامز فى منزل أبنتها لورديس ورجل غامض أخر، وظهرت مادونا في الصور التي التقطت لها من قبل المصورين، وهى فى أحضان راقصها فى شرفة فندقها الفاخر، وترتدى قميص أسود اللون قصير وبدون ميكاب، يشير الى عمق العلاقة التى وصل لها الثنائى فى التعايش مع بعضهم، وذلك بحسب صحيفة الديلي ميل البريطانية.