شذى تدعم المتسابقة هايدي محمد بعد خروجها من The voice kids

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ساندت الفنانة المصرية شذى، المتسابقة هايدي محمد، التي تم استبعادها من مرحلة الصوت وبس في برنامج “The voice kids”، رغم قوة صوتها.

شذى، قالت في منشور عبر خاصة الأستوري بصفحتها الشخصية بموقع “فيس بوك” :”البنوتة دي صوتها يجنن واقفتها كلها حرفيه مع إنها 12 سنة، يعني لسه صغيرة وصوتها لسه مكتملش وبالروعة دي، تفتكروا دي بعد 10 سنين هيكون صوتها عامل إزاي”.

وأضافت :”أنا كتبت للبنوته دي علشان اللي يعرفها يقولها إن أنا بالنسبالي وبحكم خبرتي المتواضعة من أول لما خلصت هذه ليليتي قولت لازم أكيد حد هيلف، وأكيد زيي كتير قالوا كده طبها هما ليهم كامل الاحترام في قرارهم، بس أنا أتعمدت أكتب ليها إن كلنا في أول طريقنا قابلتنا حاجات معاكسة ولسه بنقابل، ف ياريت تكون دي نقطة انطلاق جديدة ودافعة ليها، تخليها تتحدى وتركز إنها تكون موجودة ونشوفها كمان كام سنة من نجوم الوطن العربي، صوتك حلو جدا يا هايدي”.

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وكانت هايدي محمد، قد قدمت خلال الحلقة أغنية “هذه ليلتي”، للراحلة أم كلثوم، ورغم صوتها وأدائها المتميز إلا أنه لم يلتفت لها أحد من لجنة تحكيم البرنامج.

وفوجئ جمهور برنامج “”The Voice Kids بحذف أغنية الطفلة هايدي محمد من موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

وتضم لجنة تحكيم برنامج “The voice kids”، في الموسم الثالث، كل من الفنان اللبناني عاصي الحلاني، والفنانة اللبنانية نانسي عجرم، والفنان محمد حماقي.