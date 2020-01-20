وفاء عامر تنجو من حريق بموقع تصوير فيلمها الجديد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نجت الفنانة المصرية وفاء عامر من حريق اندلع في موقع تصوير فيلمها الجديد “خان تيولا”.

وفاء طمأنت جمهورها على سلامتها، في تصريحات صحفية، حيث أكدت أنها لم تتعرض لأي إصابة بسبب الحريق الذي اندلع بموقع تصوير الفيلم، الذي يتم تصوير أجزاء منه في حي الإسكندرية في مدينة الإنتاج الإعلامي.

وقالت إنها لم تصب بأي أذى هي وباقي أفراد فريق العمل، مؤكدة أن قوات الإطفاء والحماية المدنية سيطرت على الحريق بشكل كامل، وقام مخرج الفيلم وسام المدني، بمواصلة التصوير بعدها وكأن شيئاً لم يكن.

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وفيلم “خان تيولا” يشارك في بطولته الفنانة فاء عامر، والفنان نضال الشافعي، والفنان محمود البزاوي، والفنان صبري فواز.

وكانت الفنانة المصرية وفاء عامر قد انتهت مؤخرا من تصوير مشاهدها فى فيلم “شريط 6”، حيث تظهر خلال أحداث الفيلم كضيفة شرف، ومن المقرر عرضه خلال أيام، وتجسد فيه شخصية سيدة أعمال تمتلك العديد من الشركات، وتمر بعدة أزمات خلال الأحداث.

ويشارك في بطولة فيلم «شريط 6»، خالد الصاوي وتارا عماد وخالد أنور وأحمد خالد صالح ونانسي صلاح وتأليف محمود حمدان وإخراج محمد سلامة وإنتاج أيمن وأحمد عبدالباسط.

وكان آخر أعمال الفنانة وفاء عامر مسلسل “حكايتي”، والذي عرض في شهر رمضان الماضي، وشاركها البطولة كل من ياسمين صبري، وأحمد صلاح حسني، وأحمد بدير، وجمال عبدالناصر، وهنادي مهنى، ونهال عنبر، وغيرهم.