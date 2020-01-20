هايدي محمد بعد خروجها من The Voice Kids: ظلموني وكسروا بخاطري

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أثارت المتسابقة هايدي محمد، حالة جدل واسعة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتهاء عرض الحلقة الثالثة من مرحلة الصوت وبس في برنامج The Voice Kids.

هايدي محمد، شاركت في الحلقة بأغنية “هذه ليلتي”، لكوكب الشرق أم كلثوم، ورغم قوة صوتها إلا أن لجنة التحكيم لم تلتفت إليها وعبروا عن ندمهم بعدها على عدم اختيارهم لها.

هايدي محمد، قالت في تصريحات صحفية لها بعد عدم قبولها في البرنامج: “ظلموني في المسابقة، وكسروا بخاطري بحذف الفيديو”.

وأضافت: “أشعر بالصدمة من الظلم الذي تعرضت له من لجنة التحكيم، ولكن مع ذلك الدعم والتشجيع والكلام الحلو من الناس على صفحتي، وشهادتهم في غنائي عوضني شوية”.

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وتابعت: “زعلت جدًا من حذف فيديو المشاركة في البرنامج، ومش فاهمة ليه يكسروا بخاطري”.

وكانت إدارة البرنامج قد قات بحذف فيديو ماركتها من على “يوتويب”، ومن صفحات البرنامج على مواقع التواصل ما أثار جدلا بين جمهور البرنامج الذي عبر عن الاستياء من عدم اختيارها، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ وجد البعض أنها تعرضت لظلم؛ لأنها لم تأخذ فرصة رغم موهبتها الواضحة، وأنها من الأصوات التي تستحق التواجد والاستمرار في المسابقة.

وكانت هايدي قد وجدت دعم كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي والنجوم عبر صفحاتهم حتى تصدرت موقع “تويتر”، خلال الساعات الماضية.

يذكر أن لجنة تحكيم البرنامج مكونة من الفنان اللبناني عاصي الحلاني، والفنان المصري محمد حماقي، والفنانة اللبنانية نانسي عجرم.