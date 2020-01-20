أثارت الفنانة شيرين عبد الوهاب الجدل خلال حفلها الأخير الذي أحيته في الهواء الطلق بمدينة جدة ضمن فعاليات موسم الرياض، يوم الجمعة الماضي.
ووفقا لبرنامج mbc Trending، فإن شيرين تأخرت عن الوصول في الموعد المحدد، وعندما حضرت اعتذرت للجمهور بأنها مريضة، وبعد نصف ساعة طلبت إحضار كرسي لتجلس عليه أثناء الغناء، كما أنها ظهرت بوزن زائد عن المعتاد، لتثير تساؤلات الجمهور من جديد حول ما يتردد عن حقيقة حملها.
يُذكر أن شيرين عبد الوهاب تستعد لخوض ثاني تجاربها السينمائية مع المنتج وليد منصور من خلال فيلم استعراضي غنائي
قد يهمك ايضاً:
طبيب نفسي يفجر مفاجأة عن شيرين عبد الوهاب
إعلامية سعودية تهاجم شيرين عبد الوهاب وتطالب بمقاضاتها
.
كانت هذه تفاصيل خبر شيرين عبد الوهاب تثير قلق جمهورها في جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.