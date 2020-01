شكرا لقرائتكم خبر عن 229 كلمة × 30 ثانية.. رقم قياسى جديد في مسيرة الـ Marshall Mathers والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مسيرة طويلة فى تحطيم الأرقام القياسية، تربع من خلالها على عرش أعظم مغنين الراب فى التاريخ، ولقب بالكثير من الألقاب منها Marshall Mathers، إيمينيم الذي نجح فى المنافسة بقوة بالأرقام القياسية في عالم الراب الذى سيطر عليه لسنوات طويلة "المغنين ذات البشرة السمراء" نجح فى تحطيم رقم قياسي جديد بأغنيته Godzilla التى طرحها فى ألبومه الجديد Music to be Murdered by.



Eminem

ونجح M في أنعاش لقبه الرابر الأكثر روعة من جديد، بعد تحطيمه للقبه القياسي، وقام بغناء 229 في 30 ثانية فقط داخل أغنيته Godzilla ليكسر بذلك الرقم القياسي الذي كان يمتلكه في أغنيه Majesty، و Rap God اللذان عرضا عام 2013 و2018.

معدل ترديد الكلام الذي حطمه المطرب الأكثر شهرة فى تاريخ الراب، هو 7.6 كلمة فى الثانية، وهو رقم قياسى جديد فى عالم الراب.

استعار Eminem فواصل وسياقاً موضوعياً في البومه الجديد من أوركسترا ألفريد هيتشكوك التي عرضت عام 1958 بالإضافة إلى استعارة العنوان Music to Be Murdered By، ليوجه رسالته في التشديد على اجراءات وقوانين مكافحة الأسلحة في أمريكا، بعد الحادثة الشهيرة لمطلق النار في لاس فيجاس، الذي أطلق النيران على الجمهور في مهرجان the Route 91 Music، في شهر أكتوبر 2017، وأسفر عن مقتل 58 شخصاً وإصابة أكثر من 413 شخصا في أعنف إطلاق نار جماعي في تاريخ الولايات المتحدة الامريكية.

وخصص M في ألبومه الأخيرة، كليب لأغنية Darkness للتشديد على ضرورة تشديد القوانين على امتلاك الأسلحة النارية، وأبرز في الكليب العديد من الرسائل، بعد أن حدد وقت إطلاق النيران في الكليب 10:05 مساءً وهو نفس وقت إطلاق النيران في الحفل، مضيفاً شاشات تليفزيون كثيرة وظهور لقطة ضباط الشرطة الذين يدخلون الغرفة على المتهم بعد أن أطلق النيران على نفسه، واصفاً شبكة قنوات فوكس نيوز بـ Fux News.

وأنهى أسطورة الراب الكليب بلقطة تظهر فيها العديد من التقارير الإخبارية المختلفة على شاشات التليفزيون، ويتعاون M فى الألبوم الجديد مع الكثيرين مثل إد شيران، سكايلر جراي، رويس دا 5'9 "، بلاك ثيكت، كيو-تيب، دينون، وايت جولد، يونج إم إيه، ك إكس إن جي كروكيد، جويل أورتيز، دون توليفر، أندرسون.