شكرا لقرائتكم خبر عن لورانس العرب أشيك شاب فى الستينات.. "عمر الشريف" فى صورة من الزمن الجميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقب بالعديد من الالقاب خلال مشواره الفني، منها "لورانس العرب"، و"الدنجوان"، ولم تقتصر شهرته محلياً أو عربياً فقط، فشارك فى العديد من الأعمال السينمائية العالمية التى نجح من خلالها بالمنافسة بشكل قوى فى المهرجانات العالمية، النجم عمر الشريف الذى حصد جائزة الجولدن جلوب عام 1966 كأفضل ممثل هو أحد أعمدة السينما المصرية خلال فترة الخمسينات والستينات.

من حين لآخر تنتشر بعض الصور للفنان الراحل "عمر الشريف"، والتى كان أخرهم صورة له نشرتها Identity Magazine عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام، من فترة شبابه وهو يرتدى ملابس سوداء اللون "أنيقة" بشكل كامل ويدخن سيجارة ويضحك، والتى سرعان ما حصدت اعجاب الكثيرين ولاقت الالاف من الاعجابات بشكل سريع.

وفي أحدى اللقاءات التي ظهر فيها عمر الشريف اعلاميا كان لقاءين بالتليفزيون، وفي كلاهما حكي الشريف عن مغامرة من مغامراته النسائية في إيطاليا، حيث قال الشريف إنه كان فى حدث فنى فى إيطاليا وجلست إلى جواره امرأة فاتنة الجمال، وطلب منها أن يذهب معها لتناول الخمر، وبالفعل ذهبا سويا لإحدى صالات الديسكو وعندما دعاها لغرفته بالفندق الذي يقيم به، رفضت فتعجب وغضب، واتجه عمر إلى البار وطلب المزيد من الخمر ثم اتجه للعب البوكر، وأخذ يراهن ويفوز إلى أن اكتشف في صباح اليوم التالي أنه ربح أكثر من مليون دولار أمريكى في الستينات فقرر أن يهدى تلك المرأة 100 ألف دولار على هيئة زهور فاشترى لها ورد بقيمة 100 ألف دولار وصل إلى 5 أطنان حسب لقاء و25 طنا من الزهور فى اللقاء الآخر.

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عمر الشريف

ولد "عمر الشريف"، بالإسكندرية باسم ميشيل ديمتري شلهوب عام 1932، ولد لأسرة كاثوليكية ثريّة من "شوام مصر" ذات أصول سورية لبنانية، ودرس الرياضيات والفيزياء في جامعة القاهرة، وعمل بعد تخرجه مع والده لمدة 5 سنوات، ليحقق أمنية والده في أن يصبح تاجر أخشاب، لكن التمثيل كان شغفه فسافر ليدرس في الأكاديمية الملكية للفنون بلندن.

وتوفي النجم عمر الشريف 10 يوليو 2015 إثر نوبة قلبية حادة عن عمر يناهز 83 عامًا، بعد صراع طويل مع مرض.