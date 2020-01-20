شكرا لقرائتكم خبر عن أجبرها على زيادة وزنها.. سبب انفصال ريهانا عن حسن جميل بعد 3 سنوات "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت عدة تقارير أجنبية، انفصال مطربة البوب العالمية ريهانا، عن صديقها الملياردير السعودي حسن جميل بشكل نهائي، بعد قصة حب دامت لأكثر من ثلاثة سنوات، بدأت عام 2017 عند رؤيتهما سوياً في العديد من المناسبات العامة والشواطئ.

وفي تحليل جديد نشرته المدونة الشهيرة شالون ليستر، عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب، نقلاً عن مصادر خاصة مقربة من ريهانا، أبرزت فيه بعض التفاصيل الجديدة وراء انفصال نجمة الهيب هوب العالمية والملياردير السعودي، وأكدت أن من بين تلك الأسباب هو إجبار جميل لريهانا تناولها وجبات لزيادة وزنها أكثر من اللازم.

وأكدت ليستر في فيديو نشرته عبر يوتيوب، أن الملياردير السعودي صاحب الـ 31 عاماً، كان يخفي الوجبات الخفيفة التي تتناولها ريهانا طوال اليوم، ويتعمد فقدانها في الطائرة والسيارة ليجبرها على تناول الوجبات الدسمة طوال الوقت من أجل زيادة وزنها بشكل كبير.

وأبرزت المدون الشهيرة أن المطربة الأكثر دخلاً في العالم، زادت وزنها من 125 رطل لـ 200 رطل خلال علاقتهما، وهو ما يعد زيادة ملحوظة.

Advertisements

وعلى سياق متصل، شوهد الثنائي ريهانا وجميل، أخر مرة في أحدى السواحل الايطالية في أغسطس الماضي، حيث شملت العطلة بعض من عائلاتهما، وتناولها العشاء في احدى المطاعم الشهيرة في سانتا مونيكا.





لم تكن ريهانا هي السيدة الاولي في حياة الملياردير السعودي البالغ من العمر 31 عاماً، فتزوج عام 2012 من الناقدة الفنية التونسية لينا لازار، البالغة من العمر 37 عاماً، وانفصلوا عام 2017، ويشغل حسن جميل منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة الأسرة "عبداللطيف جميل"، المسئولة عن الكثير من العمليات التجارية داخل المملكة وخارجها.

وانفصلت ريهانا عن صديقها كريس براون عام 2009، بعد عامين من المواعدة، وعقب انتشار صور لهما بعد خوضها شجار بالأيدي معه، وسرعان ما عادا مرة آخري عام 2013، قبل ان تنفصل بعدها بعدة أشهر.

تمتلك نجمة البوب التي تتربع على عرش أغني المطربات في العالم، الكثير من الشائعات الخاصة بحياتها العاطفية، فأرتبط أسمها مسبقاً بالممثل العالمي ليوناردو دي كابريو، ومطرب الروك الشهر دريك، وكذلك ريان فيليب.