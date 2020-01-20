شكرا لقرائتكم خبر عن "فرحانة فى البرد" درة ترقص على موسيقى أجنبية وسط أجواء شتوية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت الفنانة التونسية درة، فى مقطع فيديو جديد، اليوم الاثنين، وهى ترقص على إحدى الأغانى الأجنبية فى إطلالة شتوية وترتدى جاكت فرو، حيث نشرت درة صورها على حسابها الرسمى بموقع "انستجرام"، وعبرت عن سعادتها بالجو الشتوى قائلة "استمتع بيوم جميل"، وظهرت درة فى وقت سابق بأحد عروض الأزياء للمصمم الشهير مهند جوجاك، والذى أطلق مجموعة جديدة له، وشهد عرض الأزياء تواجد العديد من النجمات، بجانب درة التى كانت بطلة العرض وشاركت بارتداء فستان شيفون أسود مطرز بالأبيض والأزرق.



درة ترقص فى الشتاء على انستجرام

يذكر أن الفنانة التونسية درة قد احتفلت فى وقت سابق بعيد ميلادها، فى حفل صغير، حضره مجموعة كبيرة من النجوم والنجمات، من بينهم دنيا سمير غانم والاعلامى رامى رضوان، وخالد سليم وخالد الصاوى ويسرا، وبشرى.

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وجهت الفنانة التونسية درة رسالة شكر رقيقة إلى جمهورها، بمناسبة احتفالها بعيد ميلادها، الاثنين الماضى بعيد ميلادها الـ 40، حيث ولدت فى 13 يناير 1980، حيث تلقت التهانىء والرسائل الإيجابية من متابعيها فى بلدان مختلفة.



درة

ونشرت درة صورا من حفل عيد ميلادها وعلقت قائلة: "شكرا للجميع على التمنيات بعيد ميلاد سعيد، شكرا أنكم منحتونى شعورا مليئًا بالمحبّة والدفء والإيجابية والرسائل من بلاد مختلفة. وشكرا لأصدقائي الذين حضروا احتفالي بعيدي وجعلوه يوما جميلا. أحبّكم ( لم أستطع تجميع كل الصور ولكن الشكر أيضا لكل من هم ليس في الصور)".

وتشارك درة فى فيلم "يوم وليلة" للنجم خالد النبوى وحنان مطاوع الذى عرض فى السينمات من يوم 6 يناير وشارك فى بطولته كل من خالد سرحان، محمد عادل، حمزة العيلي، محمد جمعة وشادى أسعد، تأليف يحيى فكرى، وإخراج أيمن مكرم، والفيلم شارك فى الدورة الثانية من مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربى بالمغرب، وحصل الفنان أحمد الفيشاوى على جائزة أحسن ممثل من المهرجان عن دوره فى الفيلم، كما تم عرضه فى مهرجان مالمو السينمائي، ضمن فعاليات الدورة التاسعة.