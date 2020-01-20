” اتبهدلت في المحاكم أنا وبناتي ” ..رانيا يوسف تتحدث عن علاقتها بطليقها محمد مختار

كتب امير فتحي في الاثنين 20 يناير 2020 02:57 مساءً - حلت الفنانة ” رانيا يوسف ” ضيفة مع الإعلامية ” لميس الحديدي ” في برنامجها ” القاهرة الآن ” المذاع على قناة ” العربية الحدث ” يوم امس .

وتحدثت رانيا يوسف خلال الحلقة عن علاقتها بطليقها ووالد إبنتيها المنتج ” محمد مختار ” وعن القضايا التي رفعتها ضده في محكمة الأسرة بشأن الإنفاق على ابنتيه .

وقالت رانيا أن علاقة محمد مختار بإبنتيه مقطوعة منذ أن تم الانفصال بينهما في عام 2011 وأن خلال تلك السنوات الماضية لم يراهما سوى مرتين تقريبا .. وأن ذلك بناءا على رغبته على الرغم من أنها كانت تحاول دائما الحديث معه حول ضرورة الاهتمام ببناته ومراعاة شؤونهن خاصة في فترة المراهقة لكنه لم يهتم .

وقالت : ” بقاله 10 سنين مبيصرفش على بناته من ساعة الطلاق ورفعت قضايا ومازالت موجودة وأخدت نفقة 10 آلا فجنيه في الشهر 5 لكل بنت الحمد لله ” .

وأشارت رانيا يوسف إلى إنها قامت برفع قضية أخرى منذ سنة خاصة بمصاريف المدارس لإنه رفض أن يدفعها بعد محاولات منها للحديث معه قبل رفع تلك القضايا ولكنه لم يستجب .

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وتابعت : ” المشكلة إن أنا بشتغل وربنا بيكرمني في شغلي فشيلي بقا واصرفي إنتي .. وهو مطمن إن أنا بصرف عليهم كويس ومش حارماهم من حاجة وبعملهم أحسن حاجة ” .

وأشارت إلى أن آخر محادثة بينهما كانت منذ ما يقرب من 6 أشهر حيث هاتفها لمساومتها على منح ابنتيه جواز السفر الإنجليزي مقابل تنازلها عن قضايا النفقة وقضية المدرسة لكنها رفضت قائلة : ” قولتله شكرا مش عايزة الباسبور .. لو كان بيصرف على بناته مكنتش احتجت اتبهدل واتجرجر في المحاكم أنا وبناتي ” .

وعن علاقة رانيا يوسف بأولادها ولعبها دور الام والأب معا قالت إنها تتعامل معهم بالحب والحنية وتحرص على صداقتهم وكسب ثقتهم بدلا من الخوف منها .