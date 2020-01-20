ريهام سعيد تنشر مقطع فيديو لأبنائها وتعلق : ” ولادي اتجننوا “

كتب امير فتحي في الاثنين 20 يناير 2020 02:56 مساءً - نشرت الإعلامية المصرية ” ريهام سعيد ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مقطع فيديو لأبنائها . حيث ظهر ابناء ريهام سعيد في مقطع الفيديو وهم يرقصون على أنغام أحد المهرجانات . وكتبت ريهام سعيد في تعليقها على الفيديو قائلة : ” ولادي اتجننوا ” . F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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