كتب امير فتحي في الاثنين 20 يناير 2020 02:56 مساءً - أثار مواطن “ملتحي” حالة من الجدل على مواقع التواصل، بعد انتشار مقطع فيديو وهو يمازح سيدة أجنبية في سباق الهجن.
وأظهر المقطع سيدة أجنبية تدعى “نيكول” وهي تطلق بداية سباق الهجن عن طريق الضغط على أحد أزرار الانطلاق، ثم يمازحها مواطن بدا أنه من المنظمين بعدما ضربا على يد بعضهما. وسادت حالة من الجدل على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ، بعد نشر المقطع الذي ظهرت فيه ممازحة “المطوع” مع سيدة أجنبية، حيث استقبلها البعض بالانتقادات اللاذعة بينما رآها آخرون موقفاً عفوياً.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. “ملتحي” يثير الجدل بمداعبته أجنبية بـ”هاي فايف” في سباق الهجن وانتقادات لاذعة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.