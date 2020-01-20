شاهد.. شبان يوثقون تعاطيهم للمخدرات والخمور في الرياض

كتب امير فتحي في الاثنين 20 يناير 2020 02:56 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لعدد من الشبان يجاهرون بتعاطي المخدرات وشرب الخمور بالرياض.



وأظهر الفيديو الشبان وهم داخل مركبات وبحوزتهم زجاجات خمور ، فيما ظهرت أنواع أخرى من المخدرات مثل الأقراص المخدرة وكذلك الحشيش.

وكشفت مصادر أن الجهات الأمنية ألقت القبض عليهم ، وجاري اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم .

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