شاهد : نجوم الفن في عزاء ماجدة الصباحي .. وانهيار وبكاء إبنتها غادة نافع

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كتب امير فتحي في الاثنين 20 يناير 2020 02:56 مساءً - أقيم يوم أمس عزاء الفنانة المصرية الراحلة ” ماجدة الصباحي ” في مسجد عمر مكرم والتي وافتها المنية في منزلها يوم الخميس الماضي عن عمر يناهز 89 عاما .
وحرص عدد كبير من نجوم الفن على تقديم واجب العزاء لإبنتها الفنانة ” غادة نافع ” جاء على رأسهم نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي وكلا من الفنانين يسرا وسمية الخشاب وصابرين وعزت العلايلي ومنال سلامة وسيف عبد الرحمن ودنيا عبد العزيز ورانيا محمود ياسين .
بالإضافة إلى إلهام شاهين وليلى علوى وشهيرة ونرمين الفقي ومحمود قابيل والإعلامية بوسي شلبي والإعلامي وائل الإبراشي .
كما تواجدت الفنانة لبنى عبد العزيز والتي بدت في حالة انهيار بسبب العلاقة القوية التي كانت تجمعها بالفنانة الراحلة وحاولت كلا من الفنانة دلال عبد العزيز والفنانة رجاء الجداوي تهدئتها .
ودخلت إبنة الفنانة ماجدة في حالة من البكاء والانهيار عند رؤيتها لصورة والدتها والتي تم وضعها في مدخل العزاء ومهداة لها من أحد الأشخاص .
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