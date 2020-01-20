طفلة مصرية تفوز بلقب ملكة جمال الأطفال في روسيا.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فازت الطفلة المصرية تيا حمدى بلقب ملكة جمال الأطفال فى روسيا لعام 2019، كما فازت بالمركز الأول فى فئة الـ 4 سنوات إلى جانب لقب ملكة جمال أطفال روسيا.

وبحسب الموقع الرسمى للمسابقة “mostbeautygirl”، فإن الطفلة تيا حمدي ولدت لأب مصرى وأم روسية، وتقيم فى مدينة إيفانوفو.

وتعمل الطفلة تيا حمدي فى مجال الإعلانات منذ سن 8 أشهر، وذلك بعد أن شاركت فى مسابقة لجمال الأطفال ورأى الرعاة والمصورون أنها تصلح كعارضة مثالية لملابس الأطفال.

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تيا انضمت إلى “نادى تنمية الطفولة المبكرة” فى روسيا وبدأت منذ سن عامين دراسة اللغة الإنجليزية وبعد نصف عام آخر بدأت تعلم اللغة العربية، ومنذ سن الثالثة بدأت دراسة المنطق والحساب.

الطفلة المصرية تحب أيضا الرقص الإيقاعى وانضمت لفصل لتعلمه، كما تحب الغناء والتصوير الفوتوغرافى، وتدرس الموضة والأزياء على يد متخصصين لتنمية مهاراتها الإبداعية.

وكان قد شارك فى مسابقة ملكة جمال أطفال روسيا نحو 52 ألف طفلة من عمر شهور وحتى 17 سنة، ولكن 350 طفلة فقط وصلن للمرحلة نصف النهائية، وتم التصويت على 54 مشاركة فقط حصلن على المركز الأول والثانى والثالث فى فئتهن العمرية، وحصلت تيا حمدي على لقب أجمل فتاة فى روسيا فى موسم 2019.

والد تيا أكد أنه ووالدتها اهتما بها منذ ولادتها، ودرباها على المهارات المختلفة من لغة ومهارات ذكاء والتقليد والتمثيل، قائلا: «تيا أصبحت نموذجًا للأناقة والموضة في روسيا، واشتركت في مسابقة أجمل فتاة في روسيا وكانت الأفضل بين 350 طفلة روسية».