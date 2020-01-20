رانيا يوسف تحدد مواصفات زوجها القادم.. تعرف علهيا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية رانيا يوسف، عن المواصفات التي تتمنى أن تجدها في فتى أحلامها.

رانيا يوسف، قالت خلال لقائها في برنامج “القاهرة الآن”، مع الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع عبر فضائية “العربية الحدث”، يجب أن تتوافر في الشخص الذي سأرتبط به عدة مواصفات وفى مقدمتها أن يكون كريما في أخلاقه وابن ناس ومعاملته تكون جيدة، بالإضافة إلى أنه لابد من يكون حليم وصبور، والحكمة صفة مهمة لابد أيضا من توافرها.

أما عن الانتقادات التي توجه لها دائمًا بسبب ملابسها قالت، إنها تربت على أنها لا يقوم أحد من الأهل بالتدخل في ملابسها، وأكدت أنها تقوم بارتداء الملابس التي تعجب بها إضافة إلى الملابس الملفتة للنظر، ولا تهتم بآراء من يقوم بانتقادها.

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يذكر أن رانيا يوسف، تزوجت 3 مرات الأولى كانت من المنتج محمد مختار، والذي أنجبت منه ابنتيها، ولكنها انفصلت عنه بعد سنوات من الزواج وشهدت المحاكم العديد من القضايا بينهما بسبب النفقة ورفضه الإنفاق على ابنتيه.

كما ارتبطت بكريم الشبراوي، والذي انفصلت عنه بعد أشهر قليلة من الزواج بعد قيمه بالنصب عليها وسرقة بعض مجوهراتها وأموالها وتم القبض عليه في دبي على خلفية سرقته لشقتها بدبي وسرقة أخرى.

وارتبطت بعدهما بالمهندس طارق عزب، والذي انفصلت عنه بعد زواج دام لمدة 6 سنوات.

من ناحية أخرى يعرض لرانيا يوسف، خلال الوقت الحالي مسلسل “الآنسة فرح”، والذي حقق نسبة نجاح كبيرة منذ عرضه.