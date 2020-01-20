منة عرفة تعلن خطبتها إلى أحد نجوم مواقع التواصل الاجتماعي.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ترددت الكثير من الأنباء مؤخرا عن ارتباط الفنانة المصرية الشابة منة عرفة باليوتيوبر الشهير علي غزلان، وذلك بعد ظهورهما معا في أكثر من مناسبة.

منة وغزلان أعلنا خطوبتهما من خلال مقطع فيديو ظهرا فيه مع مجموعة من أصدقائهما منهم الفنانة ريم البارودي، والفنان عمرو عبد العزيز، الذي أعلن من خلال الفيديو خطوبة غزلان ومنة عرفة.

الفنان عمرو عبدالعزيز قال خلال الفيديو: “خطب البنت خطب البنت”، ليرد عليه غزلان وبجواره منة عرفة: “اتفضحنا”.

وكان علي غزلان قد نشر مؤخرا صورة جمعته بمنة، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، وعلّق قائلا: ”أفضل شيء حدث لي على الإطلاق”، وهو ما اد الشكوك حول ارتباطهما.

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فيما حسمت الفنانة بدرية طلبة الجدل، حيث علقت على الصورة بقولها “مبروك”، في تهنئة منها لهما على الارتباط، فتوالت تهنئات الجمهور في التعليقات.

وكانت الفنانة المصرية الشابة منة عرفة قد صرحت مؤخرا أنها تعيش قصة حب، ورفضت أن تذكر أي تفاصيل عن شخصية حبيبها.

الفنانة المصرية واجهت في الفترة الأخيرة شائعات عن زواجها وإنجابها، ولكنها نفت هذه الشائعة، وكان السبب في ظهور هذه الشائعة هو حديثها عن دورها في مسلسل «رجل و6 ستات»، حيث بدأت بطفلة ثم شابة متزوجة ولديها طفل، فظن الجمهور أنها تتحدث عن حياتها.