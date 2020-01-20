هنادي مهنى تلتقي خطيبها أحمد خالد صالح في «الفتوة»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يلتقي كل من النجمة هنادي مهنى، مع خطيبها النحم الشاب أحمد خالد صالح في مسلسل “الفتوة” للنجم ياسر جلال والمقرر عرضه فى شهر رمضان 2020، جيث يعد ذلك أول تعاون فنى يجمع الفنانين الشابين بعد اعلان خطبتهما يوم 23 من شهر ديسمبر الماضى، حيث احتفلا الثنائى بخطبتهما فى حفل أقيم بمنزل والد هنادى الموسيقار هانى مهنى بحضور العائلتين وبعض الأصدقاء المقربين وأيضاً الفنانين أبرزهم تامر حسنى الذى فاجأ العروسين بحضوره.

ويشارك في بطولة مسلسل “الفتوة”، ياسر جلال، مى عمر، نجلاء بدر، أحمد صلاح حسنى، رياض الخولى، مجدى فكرى، أحمد خليل، عادل الفار، مها نصار، صفوة، عهدى صادق وعدد آخر من الفنانين وتأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وأحمد صلاح حسنى، وإنتاج شركة سينرجى وتدور أحداث المسلسل فى حقبة ما قبل الـ100 عام بحى الجمالية.

وعلى جانب آخر تتابع هنادى مهنى حالياً ردود الأفعال حول فيلم “بنات ثانوى” الذى طرح فى دور العرض يوم 7 يناير الماضى حيث تخوض به أولى تجاربها السينمائية بمشاركة جميلة عوض، محمد الشرنوبى، مى الغيطى، هدى المفتى، مايان السيد، محمد مهران وتأليف أيمن سلامة وإخراج محمد كامل.

بينما أحمد خالد صالح فيصور حالياً مشاهده فى مسلسل “سيف الله – خالد بن الوليد” مع المخرج رؤوف عبد العزيز وتأليف اسلام حافظ وبطولة عمرو يوسف والمقررعرضه فى شهر رمضان المقبل، كما ينتظر استئناف مشاهده الأخيرة فى فيلم “شريط 6” مع خالد الصاوى والمخرج محمد سلامة حيث يتبقى له مشاهد معدودة ويودع العمل نهائياً.