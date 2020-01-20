سيلينا جوميز تطلق نسخة جديدة من«Lose You To Love Me»

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

أطلقت المغنية والنجمة الأمريكية سيلينا جوميز، نسخة جديد من أغنية Lose You To Love Me، وذلك من خلال صفحتها الرسمية على موقع الفيديوهات “يوتيوب”، وحققت الأغنية مشاهدات تقترب من 5 مليون مشاهدة، وذلك منذ طرحها يوم 12 ينايرالجارى.

وكانت الأغنية الأصلية قد طرحت في 23 أكتوبرمن العام الماضى 2019، وحازالفيديو كليب الأصلى على إعجاب الكثيرين، وكان وصل عدد مشاهدات الأغنية في 12 يوم إلى 105 مليون مشاهدة، حيث تعد نسبة كبيرة في وقت قليل.

كما طرحت سلينا جوميز ألبومها الجديد Rare، الذى حصد الكثير من التعليقات الإيجابية، واستغرقت جوميز حوالى الـ 4 سنوات في التحضير للألبوم الجديد الذى احتوى على 13 أغنية.

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وعلى جانب أخر، بدأت المطربة والنجم الأمريكية سيلينا جوميز عام 2020 بعطلة “مريحة” إلى جانب أصدقائها المقربين، احتفالا بالعام الجديد، حيث ارتدت سيلينا جوميز بيكيني أخضر في ليلة رأس السنة، بينما كانت تستمتع بالوقت على متن يخت مع صديقاتها.

وقال أحد شهود العيان لموقع E New: تقضي سيلينا أسبوعًا في جزيرة أواهو في هاواي حتى تدق في عام 2020، إنها تقيم في منزل مع مجموعة من صديقاتها المقربين، ويستمتعن جميعًا بعطلة مريحة مع وقت الشاطئ والتسكع معًا.

وتابع المصدر: في عشية رأس السنة الجديدة، أمضوا اليوم على يخت يبحر حوله، كانت سيلينا تتشمس على سطح السفينة، بعض صديقاتها تناولن كوكتيلات من الشمبانيا، لكنها علقت في الماء.