إيفا لونجوريا تتألق في حفل جوائز «SAG».. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

أشعلت النجمة الأمريكية إيفا لونجوريا، السجادة الحمراء في ليل السبت 18 يناير، حيث وصلت إلى الحفل السنوي بثوب ذهبي لامع، بدءًا من اللون المذهل للتصميم وحتى خط الصدر المفتوح إلى النصف السفلي، وكانت قطعة الموضة هذه واحدة من الأشياء التي يجب تذكرها، وكان ثوبها يتميز بأكمام منتفخة وشفافة وحزام كبير يزين خصرها الصغير.

وشاركت النجمة العالمية البالغة من العمر 44 عامًا، إيفا على إنستجرام ستوري قائلة: لا أستطيع الإنتظار حتى ترى هذا الفستان، أنا مغرمة بهذا الفستان.

وقامت نجمة هوليوود بإكمال إطلالتها الجذابة بمكياج خفيف وناعم، واختارت مكياج العيون الدخانية، وبدت إيفا أنيقة دون عناء، وبالنسبة لتصفيفة شعرها، فقد جعلته بسيط ومثير. وارتدت قرط صغير.

وليست هذه هي المرة الأولى التي ترتدي فيها إيفا اللون الأصفر، في الأشهر الأخيرة وفي العرض الأول لفيلم Dora and Lost City of Gold في لوس أنجلوس، ارتدت إيفا فستان مشمس أصفر بدون حمالات من Vitor Zerbinato.

ويبدو أن إيفا لونجوريا، تبحث باستمرار عن الأفكار التي تجعلها محط تركيز واهتمام وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

النجمة العالمية البالغة من العمر 43 عاما، نشرت مؤخرا، صورة التقطتها علي أحد الشواطئ بملابس البحر، بينما كانت تقف بجانب شجرة الكريسماس، وحصدت الصورة عددا كبيرا من عبارات الإشادة بإطلالة النجمة الشهيرة، ونالت الصورة أكثر من 153 ألف LIKES خلال يوم واحد فقط.

وكانت إيفا لونجوريا، قد قدمت عددا هائلا من الأعمال التليفزيونية الناجحة ومن أبرزها ” Childrens Hospital ” و ” Desperate Housewives ” و ” Welcome to the Family ” و “ Brooklyn Nine-Nine ” و ” Maya & Marty ” و غيرهم .

والجدير بالذكر أن النجمة الأمريكية أصبحت حريصة علي نشر صورها مع طفلها، والذي يدعى “سانتياجو”، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث نشرت صورة جديدة علي موقع الواصل الاجتماعي إنستجرام، و هي تقبل طفلها وتدللة، وحصدت صورة إيفا لونجوريا وطفلها أكثر من 450 ألف اعجاب خلال 15 ساعة فقط.

وكانت النجمة اللامعة، قد وضعت مولودها الأول من زوجها جوزيه باستون، وأطلقت على الوافد الجديد اسم سانتياجو إنريكي، واستقبلت ايفا طفلها في مركز سيدرز سيناي الطبي في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية.