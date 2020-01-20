روبرت دي نيرو يهاجم ترامب في حفل "ممثلي الشاشة": "مستغل للسلطة"

حصل الممثل روبرت دي نيرو على جائزة نقابة ممثلي الشاشة؛ تكريما له على مجمل أعماله، وانتهز هذه المناسبة لتوجيه انتقاد غير مباشر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واصفا إياه بأنه "مستغل للسلطة".



وحصل الممثل المخضرم على الجائزة التي تمنح سنويا بعد 50 عاما لعب خلالها بطولة أفلام منها: "ذا دير هانتر" (صائد الغزلان) و"ريجنج بل" (الثور الغاضب) والجزء الثاني من سلسلة أفلام الأب الروحي، وأفلام كوميدية منها "ميت ذا بيرنتس" (لقاء الوالدين).

وفاز دي نيرو (76 عاما)، الذي يعد أحد أفضل ممثلي السينما في جيله بجائزة أوسكار مرتين، ولعب بطولة الفيلم المرشح لأوسكار "ذي أيرش مان" (الأيرلندي).

وبعد صعوده إلى خشبة المسرح لاستلام الجائزة، مساء الأحد، هاجم دي نيرو ترامب مجددا دون أن يذكره بالاسم؛ إذ يواجه الرئيس الأمريكي محاكمة في مجلس الشيوخ هذا الأسبوع تتعلق باتهامات إساءة استغلال السلطة وتضليل الكونجرس.

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وقال دي نيرو: "هناك صواب وهناك خطأ وهناك منطق سليم وهناك إساءة استغلال سلطة، وأنا كمواطن أملك الحق مثل غيري للتعبير عن رأيي".

وتابع: "أملك صوتا أعلى بسبب مكانتي وسأستخدمه كلما رأيت إساءة سافرة لاستغلال السلطة. وهذا كل ما يمكنني قوله الليلة".

ثم وجه الشكر لزملائه الذين منحوه الجائزة تكريما له على مجمل أعماله وتسلم الجائزة.

رغم أن دي نيرو اشتهر بقلة الكلام في المناسبات العامة عادة والحرص الشديد على خصوصية حياته الشخصية، فإنه عُرف بكونه أحد أهم منتقدي ترامب خارج الدوائر السياسية.

وفي 2018 وجه انتقادات شديدة لترامب خلال بث حفل جوائز توني على الهواء مباشرة من أحد مسارح برودواي، حيث كان دي نيرو مقدم الحفل. ورد ترامب بكتابة تغريدة وصف من خلالها الممثل بأنه "فرد تافه للغاية".