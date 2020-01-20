بريطانيا تكرم فرقة "كوين" بقطعة نقدية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصبحت فرقة "كوين" البريطانية، الإثنين، أول فرقة روك تحظى بتكريم من خلال قطعة نقدية بريطانية مخصصة لهواة الجمع ويعلوها تاج ملكي كما تظهر عليها آلات موسيقية بينها البيانو الشهير لقائدها فريدي ميركوري.

وقال المعهد الملكي للعملة البريطانية "رويال مينت"، عبر موقعه الإلكتروني، إن كوين "وهي إحدى أهم فرق الروك على الإطلاق"، تشكل فاتحة لسلسلة من القطع النقدية المخصصة لكبار الأسماء في مجال الموسيقى.

ويظهر الرسم المطبوع على القطعة النقدية آلات موسيقية شبيهة بتلك التي كان يعزف عليها الأعضاء المؤسسون في الفرقة، أي الجيتار الأحمر لبراين ماي وجيتار الباص لجون ديكون وآلة الدرامز لروجر تايلور وبيانو فريدي ميركوري. وتتوسط القطعة عبارة "كوين" مسطّرة بميكروفون.

وقال براين ماي، في بيان وزعته شركة "يونيفرسال" للإنتاج الموسيقي: "نيل فرقتنا وموسيقانا مثل هذا التقدير أمر مؤثر للغاية وشرف حقيقي لنا".

وتباع القطعة الواحدة من الإصدار المحدود المخصص لهواة الجمع بدءا من 13 جنيها إسترلينيا (17 دولارا) لقطعة من فئة 5 جنيهات (6,5 دولار)، وصولا إلى 2020 جنيها إسترلينيا (2620 دولارا) للقطعة المذهبة من فئة 100 جنيه (130 دولارا).