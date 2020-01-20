لبنى عبد العزيز تبكي في عزاء ماجدة: فقدت صديقة عمري

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حرصت الفنانة الكبيرة لبنى عبد العزيز على تقديم واجب العزاء في وفاة صديقتها الفنانة ماجدة الصباحي التي وفاتها المنية الخميس الماضي عن عمر ناهز 89 عاما.

في العزاء الذي أقيم في مسجد عمر مكرم بوسط القاهرة، انفجرت الفنانة لبنى عبد العزيز باكية بحرقة شديدة طوال وجودها في العزاء، وحرص عدد من نجمات الوسط الفني مثل دلال عبد العزيز ورجاء الجداوي وفيفي عبده على مواساة الفنانة الكبيرة، وطلبن منها التوقف حفاظا على حالتها الصحية إلا ان التأثر برحيل ماجدة الصباحي سيطر عليها ودفعها لتردد بصوت عال: "فقدت صديقة عمري، فقدت أطيب إنسانة في الدنيا".

Advertisements وشهد العزاء حضور الفنان محمود قابيل والدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين في مصر والمخرج عمر عبدالعزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية والفنانة ليلى علوي وإلهام شاهين. يذكر أن لبنى عبدالعزيز ولدت في 1 أغسطس 1935 حصلت على شهادة الماجستير في التمثيل من قبل جامعة كاليفورنيا، اكتشفها المنتج رمسيس نجيب ورشحها للوقوف أمام عبدالحليم حافظ في فيلم "الوسادة الخالية" إنتاج عام 1957، بعد ذلك توالت أعمالها الفنية الناجحة ومنها "غرام الأسياد، أنا حرة، عروس النيل، هي والرجال".



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