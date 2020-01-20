"ذا سيمبسونز" يخسر صوت "آبو" بعد اتهامات بالعنصرية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الممثل الأمريكي هانك أزاريا أنه سيتوقف عن إعارة صوته لشخصية "آبو ناهاسابيمابتيلون"، صاحب متجر البقالة الهندي في مسلسل "ذا سيمبسونز" بعد اتهامات كثيرة بالعنصرية طالت القائمين عليه.



على مدى سنوات منذ بدء إنتاج هذا المسلسل، واظب أزاريا، وهو ممثل أبيض، على وضع صوته على شخصية "آبو" بلهجة هندية كاريكاتورية.

واستمرّ المسلسل بتحقيق النجاح العالمي لكن في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 أصدر الممثل من أصول هندية هاري كوندابولو وثائقياً بعنوان "ذا بروبلم وذ آبو" (المشكلة مع آبو)، وندّد فيه بالصور النمطية المرتبطة بالشخصية ولا سيّما لهجته الواضحة.

في حينها، رفض مات جرونينج، مؤلف مسلسل "ذا سيمبسونز"، الظهور في الفيلم الوثائقي للإجابة على الأسئلة حول هذا الموضوع.

وقال هانك أزاريا لموقع "سلاشفيلم" المتخصص: "ما سيفعلونه بهذه الشخصية هو شأنهم، لم يتخذوا قراراً نهائياً بعد، كلّ ما اتفقنا عليه هو عدم وضع صوتي على الشخصية بعد الآن".