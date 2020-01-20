قبلات واحضان بين براد بيت وجنيفر أنيستون، هل يعودان الى بعضهما؟

مرة جديدة، توجهت الانظار الى كل من الممثلة جنيفر أنيستون وزوجها السابق الممثل براد بيت وذلك خلال حضورهما حفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة في الولايات المتحدة يوم الأحد، حيث فاز “بيت” بجائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم ”ذات مرة في هوليوود“، اما “انيستون” فقد فازت بجائزة أفضل ممثلة عن دورها بمسلسلThe Morning Show.

وظهر النجمان العالميان، في كواليس الحفل وهما يتبادلان الأحضان والقبلات، حيث رصدت الكاميرات هذه اللحظات الاستثنائية بينهما بعد افتراقهما منذ سنوات.

وكان لافتاً تصفيق وابتسامة جنيفر أنيستون اثناء تسلم “بيت” لجائزته، أيضاً رصدت الكاميرات براد بيت في الكواليس وهو يتابع تكريم جنيفر أنستون حيث ظهر مهتماً وهو يتابع كلمتها.

عن هذا اللقاء الذي جمعهما، قالت جنيفر أنيستون في لقاء تلفزيوني “هذا أمر هستيري، ولا أعرف ماذا أقول”.

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نذكر ان المياه كانت قد عادت الى مجاريها بينهما، بعدما لبى براد بيت دعوة جنيفر انيستون لحضور عيد ميلادها منذ أشهر.

نذكر ان جنيفر أنيستون التقت في عام 1998 ببراد بيت وتزوجا في عام 2000، انفصل الزوجان في عام 2005.

كما تزوجت جنيفر انيستون من الممثل والمخرج جاستن ثيرو ثم انفصلت عنه في عام 2016 بعد زواج استمر عامين.

اما براد بيت قد انفصل عن زوجته الممثلة انجلينا جولي عام 2016.