سعاد سلمان تكشف إجراءها عملية تكميم معدة.. هل كلمة "دبة" السبب؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - صدمت الإعلامية الكويتية سعاد سلمان جمهورها بنشرها فيديو من داخل المستشفى، تكشف من خلاله عن إجرائها عملية "تكميم للمعدة"، وظهرت سلمان وهي بغاية الإرهاق والتعب، مؤكدة أنها ما زالت تحت تأثير البنج، وأنها أجرت العملية للتخلص من وزنها الزائد، وكانت سلمان نشرت فيديو قبل إجرائها العملية، كاشفة أنها طريقتها في إنقاص وزنها.

وجاء قرار سلمان هذا بعد تعرضها للتنمر منذ فترة بسبب وزنها الزائد، وفي التفاصيل وخلال تقديم سعاد سلمان لبرنامجها إلى جانب زميلتها نادية المراغي، أحرجها أحد المتصلين والذي سألها لماذا لا تلجأ للريجيم من أجل تخفيف وزنها، لتجيب سعاد بعد شعورها بالإحراج، أنها تفكر في الموضوع، وهنا تتدخل زميلتها وتزيد الأمر سوءا بردها أن الجميع يحب سعاد كما هي فهي جميلة بالرغم من أنها "دبة".

وبعد انتشار الفيديو تعاطف الكثير مع الإعلامية الكويتية مؤكدين أن المتصل تصرف بطريقة غير أخلاقية وأحرج الإعلامية الكويتية، ولا يحق لأي شخص أن يطلب من أي شخص آخر أشياء تخص شكله وجسده، وأن هذه الأمور حرية شخصية، وهناك الكثيرون ممن يعانون من السمنة بسبب مرض ما أو مشكلة صحية.

فيما رأى بعضهم أن ردة فعل زميلتها كانت غير صحيحة، وذلك بسبب استخدامها كلمة "دبة" وأن تصرفها كان من المفترض أن يكون أفضل من ذلك.

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وتعاطف المشاهير والنجوم مع سعاد سلمان بعد التنمر الذي تعرضت له، ودعمها عدد كبير منهم خاصة بعد تداول تسجيل صوتي فيه يكشف عن بكائها، كاشفة أنها تواجه صعوبة في خسارة وزنها بسبب عمرها.

وبالعودة إلى الفيديو الجديد الذي ظهرت فيه سلمان بعد كشفها عن إجرائها عملية تكميم معدة، اعتبر الكثيرون أن سلمان تأثرت بالتنمر، وعرضت صحتها وسلامتها للخطر من أجل أن تنال إعجاب الناس، مؤكدين على تأثير التنمر والكلمات السيئة على أي إنسان مهما كان عمره، فكيف لو كان المتعرض للتنمر بسبب الوزن هو مراهق، كيف سيؤثر الأمر على حياته؟، مشيرين إلى أن أغلب حالات الانتحار التي وقعت مؤخرا كانت نتيجة الاكتئاب بسبب تعرض أصحابها للتنمر.