الأديب السعودي جارالله يستغيث بوزير الثقافة: كن معي ليس لي غيرك!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تحت هاشتاغ "الأديب جارالله الحميد يعاني"، شن مجموعة من الصحفيين والإعلاميين السعوديين حملة لمطالبة وزارة الثقافة بدعم الأدباء الذين يعانون من ظروف مرضيه ومادية، ومنهم الأديب جارالله الحميد الذي كتب منشورا حزينًا يشتكي فيه من الإهمال وإغفال قيمة الأديب، ووصف نفسه من خلال سرد لإحدى معاناته بأنه مثقف مسحوق.

ووجه الأديب السعودي نداء استغاثة إلى وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان بمساعدته بسبب الفقر الذي حلّ به، وقال: "أنا قعيد الكرسي المتحرك منذ أربعة أشهر، ولا أملك بديلاً عنه، بل إن المستشفى الذي أعالج فيه من حالتي النفسية لا يبالي بحالتي إلى درجة أنه طردني في آخر زيارة لي، بحجة أن موعدي لم يحن، غير مبالين بما أعانيه من وحشة وحزن" وأرجع الحميد تأجيل شكواه تقديرًا لانشغال الوزير بالعديد من الأعمال الموكلة إليه.

وتفاعل العديد من المتابعين مع حالة جارالله مطالبين وزارة الثقافة والجهات المعنية بالإعتناء بالأدباء والمثقفين، ودعمهم ماديًا والسماح لهم بالعلاج في بعض المستشفيات التي ترفض حالتهم، كما طالب الإعلاميون والصحفيون والأدباء، أن يتم إنشاء جمعية خيرية تختص بالأدباء والنظر في حالاتهم، فهم جزء من ثقافة الوطن.

وعلقت الأديبه حصة آل الشيخ على حالة الأديب بقولها "(أنا مثقف اذاً أنا مسحوق) عبارة تصف حال المثقف والأديب والقاص والشاعر جار الله الحميد، هل قدر المفكر الابتلاء؟! ام ان حظوظ التافهين أكلت الأخضر واليابس، عدالة او ذرة منها لعلها تحمي المثقف ذل المسألة".

Advertisements

الشاعر صالح السهلي طالب أهالي منطقة حائل بالوقوف بجانبه قائلاً "تمنيت لو انني اغرّد في وسم يوم تكريمه، موجع أن نغرّد معاً لمناشدة المسئولين في اعطاء هذه القامة الأدبية حقها! رجل أعطى الكثير ومنحنا الوقت، بنزفه وعزفه، بقلمه والمه، نناشد المسئولين بمنطقة حائل ان يلتفتوا له بعين الحب والتقدير قبل الشفقة".

يشار إلى أن الأديب جارالله الحميد هو كاتب قاص وأديب وشاعر سعودي، بدأ مسيرته القصصية في 1977، وهو عضو في نادي حائل الأدبي، وكان عضوًا في مجلس إدارة نادي المنطقة الشرقية الأدبي، ويكتب في عدّة صحف منها: الجزيرة السعودية، والقبس الكويتية، وصحيفة عكاظ، والعربية نت، وغيرها.