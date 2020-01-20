أنغام وأصالة.. علاقة "صداقة" أنكرتها الأولى وآلمت الثانية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

أصبح اسم الفنانتين أصالة وأنغام حديث الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي مع إعلان الأولى طلاقها من زوجها المخرج المصري طارق العريان، معتبرين أن الحاجز والسبب في مشاكلهما قد زالا.

وذلك لأن الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم زوج أنغام كان متزوجا من ياسمين عيسى، التي كانت تجمعها صلة قرابة مع طليق أصالة المخرج والمنتج طارق العريان، فهي ابنة شقيقة طليقها.

وبعد انفصال أصالة، طالبها العديد من المتابعين بعودة علاقة الصداقة مع أنغام، خصوصا بعد انتشار مقطع فيديو لأصالة وهي تغني أغنية أنغام "حالة خاصة جدا".

هذا الفيديو جعل جمهور أصالة وأنغام يتوقع حدوث مصالحة في الوقت القريب.

ووسط دعوات المصالحة، صرحت أصالة في آخر إطلالة صحفية وإعلامية تعليقا على مشكلتها مع أنغام: "ما عندي مشاكل مع حدا".

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ولفتت أصالة إلى أنها لا تحمل كرها لأحد، وأنها على استعداد للاستجابة لدعوات الصلح التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.

وأكدت أصالة نصري أنها ليس لديها وقت فراغ لافتعال مشاكل، مشيرة إلى أنها لديها الكثير من الاهتمامات التي تجعلها غير متفرغة لمشاكل مع أحد وقالت: "ماني فاضية للمشاكل لافتعالها أو الاستمرار بها أنا إنسانة مشغولة لدي عملي وأولادي ومقابلة أصدقائي".

ويعد صلح أصالة وأنغام هو الأقرب حاليا كونهما تواجدتا للمرة الثانية بحفل في السعودية على هامش فعاليات "موسم الدرعية" وكانت هناك مساع للصلح بينهما وتداولت بعض الأنباء عن توجه بين أصدقاء الطرفين والمقربين منهما لمصالحتهما؛ إذ أثير الأمر أيضا في حفلهما الذي أقيم في أبريل الماضي على مسرح الملك فهد بن عبد العزيز بالرياض، ومن هنا ربما يجمعهما حفل جديد خلال الفترة المقبلة.

ويبدو أن أصالة هي من تقرر ذلك الصلح؛ لأنها هي من بدأت خلافها مع أنغام وربما تعيد النظر في قرارها، خاصة وأنها فاجأت متابعيها مؤخرا بظهورها مع إحدى صديقاتها في مقطع فيديو من كواليس تصوير أغنية جديدة لها وهي تدندن بأغنية "حالة خاصة جدًا" وهي عنوان ألبوم الفنانة أنغام الأخير، وتداول وقتها متابعون المقطع، معتبرين أنه ربما يمهد لعودة العلاقة بينهما رغم دهشة الكثيرين من موقف أصالة وأدائها أغنية لأنغام.