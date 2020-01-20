بفستان لامع زوجة محمد إمام تخطف الأنظار فى عيد ميلادها

تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورا للفنان محمد عادل إمام برفقة زوجته نوران طلعت، وذلك خلال أحتفالهما بعيد ميلادها برفقة مجموعة من الأصدقاء.

خطفت الأنظار نوران طلعت فى حفل عيد ميلادها بإطلالة جذابة،حيث ارتدت فستان متوسط الطول وذي أكمام طويلة، واتسم التصميم بالقماش اللمع بالكامل، فيما نسقت معه جاكيت فرو.

وأنتعلت زوجة محمد عادل إمام بوت أسود متوسط الطول أيضا، ولم تتكلف فى ارتداء الإكسسوارات و لكنها أعتمدت على البساطة.

أما من الناحية الجمالية،فأعتمدت زوجة محمد عادل إمام على خصلات شعرها الإنسيابى المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على طلاء شفاه باللون الأحمر.

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