سيلين ديون تُعلِن وفاة والدتها خلال حفلها

""الخليج 365"" من بيروت: أوقفت النجمة سيلين ديون حفلها ليلة الجمعة في ميامي لتُعلِن خبر وفاة والدتها تيريز تانجواي ديون. فتحدثت للحضور قائلة: "أنا متأكدة من أنكم سمعتم خبر وفاة والدتي في وقتٍ مبكر من صباح هذا اليوم"، لكني أمتثل لرغبتها بعدم تفويت الحفل بعد وفاتها، لأنها كانت تريد ذلك. وتابعت متحدثة عنها وعن مدى تعلقها بالموسيقى. مشيرة إلى أنها نجحت بفضل تشجيعها ودعمها وإيمانها بالله.

وفيما ذكرت أنها عاشت أصعب أيام حياتها بوفاة والدتها التي رحلت عن عمرٍ ناهز الـ 92 عاماً في وقتٍ متأخر من ليلة الخميس في مونتريال، أتحفت الحضور الحاشد في أميركان إيرلاينز أرينا بغناءٍ مشحون بالحزن والحب متأثرة برحيل أمها التي قالت أنها كانت مريضة جداً ولم تفاجِئ العائلة برحيلها. ثم قدمت لها أغنية خاصة بأداءٍ مؤثر. وهي "Somewhere Over the Rainbow'"