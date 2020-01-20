شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من تصوير فيلم "العارف" في ماليزيا لطرحه في عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى أبطال فيلم "العارف" من آخر مشاهد العمل فى ماليزيا، بعد فترة تصوير استغرقت 10 أيام كاملة وجمعت بين بطلى العمل أحمد عز وأحمد فهمى ومحمد ممدوح "تايسون" الذى يشارك كضيف شرف، ليعود فريق العمل الى القاهرة اليوم الاثنين، لييدأ بعد ذلك المخرج أحمد علاء فى عمليات المونتاج والمكساج تمهيداً لطرحه فى موسم عيد الفطرالمقبل.



احمد عز واحمد فهمى

فيلم "العارف" يعد الأضخم انتاج فى السينما المصرية حيث أصبح أول فيلم مصري يتم تصويره بين 4 دول هى (مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا)، إضافة إلى استعانة الشركة المنتجة بأربعة مصممين عالميين لتنفيذ المشاهد الخطرة، بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة "سينرجى فيلمز".

Advertisements

وطرحت شركة سينرجى فيلمز – المنتجة للفيلم "التيزر" الدعائي له بمختلف دورالعرض السينمائية، قبل طرحه على يوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام المقبلة، حيث يتم تجهيز حملة دعائية كبيرة ومميزة للفيلم فورالانتهاء من عمليات التصويروالمونتاج، على أن تتطلق عمليات الدعاية نهاية شهر فبراير المقبل.



احمد عز من فيلم العارف

وفى سياق آخر ينتظر أحمد عز وأحمد فهمى الانتهاء من آخر مشاهد "العارف" قبل التفرغ للدراما حيث يعمل عز على التحضير لمسلسل جديد بعنوان "هجمة مرتدة" يكتبه باهردويدار ويخرجه أحمد علاء وتشاركه البطولة هند صبرى، بينما يحضر فهمى لمسلسل بعنوان "تيمون وبومبا" مع أكرم حسنى وتأليف أيمن وتار وإخراج احمد الجندى والعملين من إنتاج شركة سينرجى.

وكان آخر أعمال أحمد عز فى السينما فيلم "ولاد رزق 3" تأليف صلاح جهينى وإخراج طارق العريان وتم عرضه فى موسم عيد الأضحى الماضى وتخطت ايراداته 100 مليون جنيه، بينما ظهر أحمد فهمى كضيف شرف فى فيلم "كازابلانكا" مع أمير كرارة وتأليف هشام هلال وإخراج بيتر ميمى والذى تم عرضه فى موسم عيد الفطر الماضى ووصلت ايراداته الى 80 مليون جنيه.