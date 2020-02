شكرا لقرائتكم خبر عن 9 صور تلخص لقاء جنيفر أنيستون وبراد بيت في كواليس حفل SAG Awards والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حملت كواليس حفل توزيع " SAG Awards " لعام 2020 والتي أقيمت في لوس انجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية العديد من المفاجآت التي لم تخطر علي بال الكثيرين، و من أبرزهذه المفاجآت هو لقاء نجم هوليوود الشهير براد بيت وزوجته السابقة النجمة العالمية جنيفر أنيستون والتي انتشرت حولهما الكثير من الشائعات حول عودة علاقتهما و قصة حبهما .

وكان أمس لقاء نجمي هوليوود بمثابة مفاجأة بالنسبة للكثيرين حيث سجلت العدسات هذه اللحظة التي اخطلت بالدموع و القبلات والاحضان، حيث كانت هذه المقابلة بمثابة فرصة للعالم لرؤية إلى أين وصلت علاقة براد بجنيفر .



أعلن مساء أمس اسماء الفائزين في حفل توزيع " SAG Awards " الذي حضره عدد هائل من نجوم العالم ، حيث فاز في الحفل نجم هوليوود الشهير براد بيت بجائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم " Once Upon a Time in Hollywood " ، بينما فازت النجمة العالمية لورا ديرن بجائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم " Marriage Story " ، بينما فازت جنيفر أنيستون بجائزة أفضل ممثلة بمسلسل درامي عن " The Morning Show " ، بينما كانت جائزة أفضل ممثلة من نصيب رينيه زيلويجر عن دورها في فيلم " Marriage Story " ، و نال النجم العالمي جواكين فونيكس جائزة أفضل ممثل للعام و ذلك عن دوره في فيلم " joker " ، بينما كانت جائزة أفضل ممثل في فيلم تليفزيوني أو مسلسل تليفزيوني قصير من نصيب سام روكويل ، بينما نالت النجمة ميشال ويليامز جائزة أفضل ممثلة في فيلم تليفزيوني أو مسلسل تليفزيوني قصير ، و كانت جائزة " Outstanding Action Performance by a Stunt Ensemble in a Comedy or Drama Series: " من نصيب مسلسل " Game of Thrones " و الذي حقق نجاح كبير حول العالم ، في حين كانت جائزة " Outstanding Action Performance by a Stunt Ensemble in a Motion Picture: " من نصيب " Avengers: Endgame " .



