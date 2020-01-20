شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر جلال في صورة جديدة من مسلسله "الفتوة" بالجلباب والعمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل النجم ياسر جلال تصوير مشاهده فى مسلسل "الفتوة" داخل الديكور الرئيسي بمدينة الإنتاج الإعلامي وهو عبارة عن حى الجمالية، وننشر صورة لبطل العمل وهو مرتدى جلباب وعمة حسب شخصية "الفتوة" التى يجسدها خلال الأحداث ويظهر فى الصورة معه الفنان عهدي صادق وأخرون.

ومن المقرر أن يعرض مسلسل "الفتوة" خلال السباق الرمضاني المقبل، من إنتاج شركة سينرجى، تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وانتهى المخرج من تصويرالأسبوع الأول من العمل، وتم تصويره في الديكورالاساسي الذى تم بناؤه داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، علي أن يستمر التصويرهناك حتى شهر فبراير القادم.

وصورأبطال المسلسل على مدار الأربعة أسابيع الماضية عدد من المشاهد فى الديكورالرئيسى وهو حى الجمالية الذى تم بنائه بالكامل فى مدينة الانتاج الاعلام، إضافة إلى بعض المشاهد فى بيت السحيمى بمنطقة الدرب الأحمر، وكذلك بعض المناطق الأثرية الأخرى التى تتناسب مع طبيعة المرحلة التاريخية التى تدور حولها أحداث العمل.

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مسلسل "الفتوة" يشارك فى بطولته كل من ياسر جلال، مى عمر، نجلاء بدر، أحمد صلاح حسنى، رياض الخولى، مجدى فكرى، أحمد خليل، عادل الفار، مها نصار، صفوة، عهدى صادق وعدد آخر من الفنانين تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى و أحمد صلاح حسنى، وإنتاج شركة سينرجى وتدور أحداث المسلسل فى حقبة ما قبل الـ100 عام بحى الجمالية.

ويسجل "الفتوة " التعاون الثانى على التوالى بين الرباعى ياسر جلال والمؤلف هانى سرحان والمخرج حسين المنباوى وشركة سينرجى، بعدما قدما سوياً مسلسل "لمس أكتاف" العام الماضى والذى شارك فى بطولته فتحى عبد الوهاب وحنان مطاوع وإيمان العاصى، محمد عز، مجدى فكرى، سمر مرسى، كرم جابر، هبة عبد الغنى، كارولين خليل، خالد كمال، شريف الدسوقى، لطيفة فهمى، رانيا شاهين، هاجر الشرنوبى، أحمد كشك، عمرو صحصاح، ليلى حسين، عمر شرقى، عزوز عادل.



