شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا: أبويا ضربنى بعد أول بوسة مع حسين فهمى ولو متبستش كنت هدفع 100 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدثت الفنانة يسرا، عن مسيرتها الفنية وبداياتها، مشيرة إلى أن والدها كان يرفض فكرة التمثيل، حيث إنهما اختلفا كثيرًا مما دفعه للركض خلفها بالسكين لرفضه دخولها المجال، وقالت يسرا خلال تصريحات تليفزيونية: "أنا شخصيًا الدنيا علمتني حاجات كتير، خاصة في بداية مشواري الفني اللي كان رافضه والدي نهائي، لدرجة إنه جري ورايا بسكينة وكان بيجي معايا التصوير".

وعن أبرز المواقف التي تعرضت لها مع والدها، قالت: "شاركت فى فيلم ألف بوسة وبوسة مع حسين فهمي، والمخرج محمد عبدالعزيز، طلب مني أبوس حسين، وطبعًا كنت عارفة إن والدي هيرفض"، مستطردة: "اتفقت مع المخرج على خدعة، بأنه يفتعل مشكلة وعملت نفسي رافضة المشهد، وأنه يهددني لو مبستوش هيخصم 100 ألف جنيه، وطبعًا ده كان مبلغ كبير، ومش مع والدى".

وأضافت: "عملت المشهد فعلًا، وبعد البوسة، أبويا إداني بالقلم قدامهم"، مختتمة: "بس اتعملت طالما قررت أخد شغل لازم أحبه واحترمه واشتغله صح، وأثبت لأبويا إني مش داخلة عشان الفلوس والشهرة والشكل لكن لأنه هو شيء راقي فيه كل الوجوه والمعاني".

كما بكت الفنان يسرا أثناء حديثها عن الراحلة والدتها، قائلة: "أتمني العمر يرجع تاني ولو ساعة علشان أوفيها حقها، ومهما حاولت أوفيها حقها فلن أستطيع أن أوفيها حقها".