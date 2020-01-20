شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا: أبويا ضربنى بعد أول بوسة مع حسين فهمى ولو متبستش كنت هدفع 100 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدثت الفنانة يسرا، عن مسيرتها الفنية وبداياتها، مشيرة إلى أن والدها كان يرفض فكرة التمثيل، حيث إنهما اختلفا كثيرًا مما دفعه للركض خلفها بالسكين لرفضه دخولها المجال، وقالت يسرا خلال تصريحات تليفزيونية: "أنا شخصيًا الدنيا علمتني حاجات كتير، خاصة في بداية مشواري الفني اللي كان رافضه والدي نهائي، لدرجة إنه جري ورايا بسكينة وكان بيجي معايا التصوير".
وعن أبرز المواقف التي تعرضت لها مع والدها، قالت: "شاركت فى فيلم ألف بوسة وبوسة مع حسين فهمي، والمخرج محمد عبدالعزيز، طلب مني أبوس حسين، وطبعًا كنت عارفة إن والدي هيرفض"، مستطردة: "اتفقت مع المخرج على خدعة، بأنه يفتعل مشكلة وعملت نفسي رافضة المشهد، وأنه يهددني لو مبستوش هيخصم 100 ألف جنيه، وطبعًا ده كان مبلغ كبير، ومش مع والدى".
وأضافت: "عملت المشهد فعلًا، وبعد البوسة، أبويا إداني بالقلم قدامهم"، مختتمة: "بس اتعملت طالما قررت أخد شغل لازم أحبه واحترمه واشتغله صح، وأثبت لأبويا إني مش داخلة عشان الفلوس والشهرة والشكل لكن لأنه هو شيء راقي فيه كل الوجوه والمعاني".
كما بكت الفنان يسرا أثناء حديثها عن الراحلة والدتها، قائلة: "أتمني العمر يرجع تاني ولو ساعة علشان أوفيها حقها، ومهما حاولت أوفيها حقها فلن أستطيع أن أوفيها حقها".
كانت هذه تفاصيل خبر يسرا: أبويا ضربنى بعد أول بوسة مع حسين فهمى ولو متبستش كنت هدفع 100 ألف جنيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.