شكرا لقرائتكم خبر عن هايدى: عاصى وحماقى ونانسى أشادوا بموهبتى واستبعدونى وحذفوا الفيديو.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "لن أيأس أبدًا رغم تعرضى للظلم الشديد وسأواصل الغناء حتى أحقق حلمى وأكون مثل أم كلثوم".. بهذه الكلمات روت هايدى محمد زكى ابنة قرية أبو مسعود التابعة لمركز الدلنجات بالبحيرة والتى كانت حديث الأوساط الفنية خلال الأيام الماضية لـ"الخليج 365"، قصة خروجها من تصفيات برنامج «The Voice Kids» رغم تألقها المبهر خلال تقديمها فقرتها الغنائية.

وقالت هايدى: "منذ صغرى وأنا شغوفة بالطرب الأصيل الذى يسمو بالنفس ويرتقى بالوجدان، ولم يدور بعقلى يوما فكرة احتراف الغناء حتى اكتشاف والدتى لموهبتى بالصدفة فى المرحلة الابتدائية خلال غنائى فى حفلة بمناسبة عيد الأم ليتم بعدها تغيير مسار حياتى بصورة كاملة".

وأضافت هايدى: "بدأت أحفظ أغلب أغانى أم كلثوم وأحاول تقليدها فى الحفلات المدرسية والمسابقات التعليمية ومع استحسان جمهور محافظة البحيرة لصوتى دخلت فى مرحلة جديدة لتنمية وصقل موهبتى من خلال دار الأوبرا المصرية ودار أوبرا دمنهور بالإضافة إلى اشتراكى فى عدد من المراكز الموسيقية الخاصة وكذلك قيام المايسترو سليم سحاب بتدريبى وتنمية قدراتى الغنائية من خلال الأكاديمية الموسيقية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا".

Advertisements

وعن تقديمها فى برنامج «The Voice Kids» قالت هايدى، إنها تقدمت للبرنامج عن طريق المايسترو إسلام جاد الذى حفزها على قبول المنافسة والتحدى مع الأطفال الموهوبين من العالم العربى .

وأضافت هايدى، أنها قضت أكثر من شهر فى لبنان مع فريق البرنامج للتحضير للمسابقة وأنه تم توقيع عقد احتكار فنى معها لمدة 5 سنوات.

وتابعت هايدى، "فوجئت باستبعادى من تصفيات الدور الأول للمسابقة من قبل لجنة التحكيم المكونة من الفنانين عاصى الحلانى ونانسى عجرم ومحمد حماقى رغم إشادتهم بحجم موهبتى"، كما فوجئت بحذف الفيديو الخاص بمشاركتى من صفحة البرنامج على موقع "يوتيوب" بعد تعاطف ودعم الكثير من الجمهور على صفحات "السيوشيال ميديا".

وعن طموحها وأمنياتها أكدت ابنة محافظة البحيرة أن حلم حياتها مواصلة احتراف الغناء وتمثيل مصر فى المسابقات العالمية، مضيفة: "نفسى أكون زى أم كلثوم وأسيب بصمة خاصة بيا وعلشان كده لازم اطور من مهارتى الفنية واشترك فى البرنامج تانى لغاية ما اكسب واشرف مصر امام كل الدول".