شكرا لقرائتكم خبر عن "الفتوة" أول عمل فني يجمع هنادي مهنى وأحمد خالد صالح بعد الخطوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد مسلسل "الفتوة" للنجم ياسر جلال والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، أول تعاون فنى يجمع الفنانين الشابين أحمد خالد صالح وهنادى مهنى بعد اعلان خطبتهما يوم 23 من شهر ديسمبر الماضى، حيث احتفلا الثنائى بخطبتهما فى حفل أقيم بمنزل والد هنادى الموسيقار هانى مهنى بحضور العائلتين وبعض الأصدقاء المقربين وأيضاً الفنانين أبرزهم تامر حسنى الذى فاجأ العروسين بحضوره.



احمد خالد صالح وهنادى مهنى

ويأتي اجتماع هنادى مهنى وأحمد خالد صالح سوياً فى عمل فنى بعد خطبتهما استمراراً لهذه الظاهرة المنتشرة فى الوسط الفنى حيث سبقهما العديد من النجوم وعملاً سوياً سواء فى فترة الخطوبة أو بعد الزواج، وكان آخرهم أحمد فهمى وهنا الزاهد حيث قدما مسلسل "الواد سيد الشحات" مع المخرج أحمد الجندى بمشاركة محمد عبد الرحمن "توتا" فى شهر رمضان المقبل أثناء فترة خطبتهما.

مسلسل "الفتوة" يشارك فى بطولته كل من ياسر جلال، مى عمر، نجلاء بدر، أحمد صلاح حسنى، رياض الخولى، مجدى فكرى، أحمد خليل، عادل الفار، مها نصار، صفوة، عهدى صادق وعدد آخر من الفنانين وتأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وأحمد صلاح حسنى، وإنتاج شركة سينرجى وتدور أحداث المسلسل فى حقبة ما قبل الـ100 عام بحى الجمالية.



هنادى مهنى واحمد خالد صالح

وفى سياق آخر تتابع هنادى مهنى حالياً ردود الأفعال حول فيلم "بنات ثانوى" الذى طرح فى دور العرض يوم 7 يناير الماضى حيث تخوض به أولى تجاربها السينمائية بمشاركة جميلة عوض، محمد الشرنوبى، مى الغيطى، هدى المفتى، مايان السيد، محمد مهران وتأليف أيمن سلامة وإخراج محمد كامل.

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أما أحمد خالد صالح فيصور حالياً مشاهده فى مسلسل "سيف الله – خالد بن الوليد" مع المخرج رؤوف عبد العزيز وتأليف اسلام حافظ وبطولة عمرو يوسف والمقررعرضه فى شهر رمضان المقبل، كما ينتظر استئناف مشاهده الأخيرة فى فيلم "شريط 6" مع خالد الصاوى والمخرج محمد سلامة حيث يتبقى له مشاهد معدودة ويودع العمل نهائياً.



احمد خالد صالح وهنادى مهنى



هنادى واحمد خالد صالح