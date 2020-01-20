شكرا لقرائتكم خبر عن مادونا تلغي حفلها في لشبونة قبل 45 دقيقة من موعده.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألغت نجمة البوب مادونا، حفلًا غنائيًا لها فى لشبونة قبل 45 دقيقة فقط من موعد انطلاقها على خشبة المسرح، وذلك فى أحدث حلقة من التأخيروالإلغاء فى جولتها الحالية، حيث تم إرسال بريد إلكترونى إلى الجمهور يؤكد لهم إلغاء العرض فى الساعة 7.45 مساء الأحد، حيث كان من المقرر أن تصل مادونا إلى المسرح فى الساعة 8.30 مساءً.

وقالت رسالة البريد الإلكترونى المرسلة لجمهور مادونا، "نأسف لإبلاغك بأن مادونا غير قادرة على أداء هذا المساء، اقرأ الرسالة الإلكترونية"، وعبر صفحتها الشخصية على إنستجرام، اعتذرت نجمة البوب ​​عن الانسحاب من العرض، وقالت: "شكرًا لك مرة أخرى لشبونة! آسفة اضطررت إلى إلغاء الليلة، ولكن يجب أن أستمع إلى جسدى والراحة!!"، وأضافت في رسالتها التي نشرتها مع مقطع فيديو لأحد عروضها، "هذا الجانب الأبيض الذى حصل لى خلال بقية العرض! أراكم يوم الثلاثاء".

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أما ردود فعل الجمهور مع إلغاء مادونا للحفل، فكانت متباينة، حيث كتب أحدهم على إنستجرام، "استمتعى يا ملكة.. نحن نحبك للأبد"، فيما قال آخر: "هذا غير عادل للمعجبين بك.. آسف!.. قبل ساعة من فتح الأبواب!.. هذا سيحدث فى لندن أيضًا؟.. غير عادلة مادونا وأنا معجب بك كثيرًا!.. إلغاء مقدما من فضلك"، وذلك وفقًا لما نقلته صحيفة "إندبندنت"، اليوم الاثنين.

واحتفل تاريخ لشبونة المحورى بالعرض الثامن فى جولة Madame X Tour الحالية التى سيتم إلغاؤها، بينما تعانى مادونا مؤخرًا من إصابة غير محددة، ففى نوفمبر، أعلنت مادونا إلغاء ثلاثة حفلات فى بوسطن، مشيرة إلى "الألم الساحق"، وفى نفس الشهر، تم مقاضاتها أيضًا من قِبل أحد المعجبين بسبب مزاعم بأنها بدأت حفل موسيقى بعد ساعتين من إصدار الفاتورة الأصلية، ومن المقرر أن تبدأ مادونا إقامة لمدة 15 يومًا فى لندن فى بالاديوم فى 27 يناير الجارى.