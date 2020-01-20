شكرا لقرائتكم خبر عن أحلام نجمة حفل ختام موسم الرياض وتؤكد: شرف لي أن تكون الليلة الأخيرة باسمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الفنانة الإماراتية أحلام موعد حفلها المقبل على مسرح "أبو بكر سالم"، وذلك ضمن موسم حفلات الرياض في المملكة العربية السعودية، وذلك يوم الجمعة المقبل 24 يناير.

وكتبت أحلام عبر حسابها بموقع "أنستجرام" :" ‏تكليف وتشريف أن تكون لي ليلة منفرده وتحمل اسمي ‬.. وفي ختام موسم الرياض شكراً معالي المستشار تركي ال الشيخ على تقديرك الكبير لي ولمسيره استمرت خمسه وعشرين عام توجت بليلة فنانة العرب.. انتظركم جمهوري الذي طالما دعمتوني في مسيرتي ولولاكم لما كنت أحلام.. موعدكم يوم الجمعة 24 يناير في الليله الجماهيريه المنتظرة .. ختامها مسك مع أحلام".



احلام

وكان رئيس هيئة الترفيه في السعودية المستشار تركي آل الشيخ، أعلن عبر حسابه على ”تويتر“، أن حفل الفنانة الإماراتية أحلام هو الأعلى ثمنا ضمن فعاليات موسم الرياض، حيث بلغ سعر التذكرة 18 ألف ريال سعودي.

Advertisements

و كشفت المطربة الإماراتية أحلام عن دعوة الأمير والملياردير السعودى الوليد بن طلال لها على الغداء فى قصرة العامر، مشيرة إلى أن له أفضالا كثيرة عليها، ونشرت أحلام صورة برفقة الأمير الوليد بن طلال، وعلقت قائلة: "تشرفت بالدعوة الكريمة على الغداء من صاحب السمو الملكي الأميرالوليد بن طلال في قصره العامر هذا الإنسان العظيم الذي كانت له أفضال كثيرة علي.. ربي يحميك ويحفظك ويطول بعمرك تشريف شوفتك".

وكانت قد طرحت الفنانة أحلام، أغنيتها الجديدة " أنا ما أدري عن الناس" ، كلمات بدربن عبدالمحسن، وألحان الموسيقار طلال، توزيع يحيى الموجي، وإشراف عام خالد أبومنذرومكساج جاسم محمد، ومن المقرر طرح العمل خلال الأيام القليلة القادمة عبر مجموعة من القنوات الفضائية والإذاعات العربية.