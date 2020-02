شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. تعرف علي أبرز الفائزين بـ "SAG Awards" لعام 2020 والان مع تفاصيل الخبر

أقيم أمس حفل توزيع جوائز " SAG Awards " الذي حضره عدد هائل من نجوم العالم، و رصد تفاصيله الكثير من المواقع الفنية الشهيرة، و فازنجم هوليوود الشهير براد بيت بجائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم " Once Upon a Time in Hollywood "، بينما فازت النجمة العالمية لورا ديرن بجائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم " Marriage Story " .



رينيه زويجلر

بينما كانت جائزة أفضل ممثلة من نصيب رينيه زيلويجر عن دورها في فيلم " Marriage Story " ، و نال النجم العالمي جواكين فونيكس جائزة أفضل ممثل للعام وذلك عن دوره في فيلم " joker " .



سام روكويل

وكانت جائزة أفضل ممثل في فيلم تليفزيوني أو مسلسل تليفزيوني قصير من نصيب سام روكويل ، بينما نالت النجمة ميشال ويليامز جائزة أفضل ممثلة في فيلم تليفزيوني أو مسلسل تليفزيوني قصير، و كانت جائزة " Outstanding Action Performance by a Stunt Ensemble in a Comedy or Drama Series: " من نصيب مسلسل " Game of Thrones " و الذي حقق نجاح كبير حول العالم ، في حين كانت جائزة " Outstanding Action Performance by a Stunt Ensemble in a Motion Picture: " من نصيب " Avengers: Endgame " .