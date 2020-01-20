تراند اليوم : بعد الضجة.. «mbc» تعلق على حذف فيديو الطفلة هايدي محمد

أحدث خبر حذف شبكة "mbc" لفيديو الطفلة المصرية هايدي محمد الذي لم يحالفها الحظ في برنامج "ذا فويس كيدز"، من على قناتها على اليوتيوب ضجة واسعة، وهو ما نفاه مصدر من داخل القناة.
ونقلت "القاهرة 24" عن مصدر مسؤول من داخل المجموعة، أن فيديو الحلقة موجود بالكامل على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وكذلك على موقع "شاهد دوت نت"، ولم يحذف منه شيء كما أشاع البعض.
وتابع، أن الحكاية بدأت عندما نشرت إحدى الصحف صورة مفبركة لقناة على "يوتيوب" لا تتبع "إم بي سي"، يظهر فيها حذف الفيديو الخاص بالطفلة، مما أثار تساؤلات الجمهور حول هذا الأمر.
وأضاف: "هذا شيء عادي أن تكون هناك فيديوهات مختارة ومتنوعة، والبنت موجودة في البرومو عادي، كما أنها موجودة في تقرير لبرنامج "صباح العربية"... لا توجد أزمة من الأساس... ومسألة الاختيار تعود إلى لجنة التحكيم".
وواصل، أن "إم بي سي" لا تبخل بشيء على الأطفال الذين يشاركون بالبرنامج، موضحا أنها تعد لهم خبراء تربويين لإعدادهم وتأهيلهم نفسيا قبل صعودهم على المسرح.
وأضاف أن "المتسابقة هايدي محمد ضمن الكثيرين من المتسابقين الذين لم يحالفهم الحظ وتنشر صفحة البرنامج الفيديو الخاص بهم، وذلك نظرا لكثرة عدد الأطفال، فهم يختارون الأبرز فقط".
وكان عدد من النقاد والمتخصصين استنكروا عدم التفات أحد أحد لجنة التحكيم للطفلة أثناء مشاركتها في البرنامج رغم صوتها العذب، كما عبرت الفتاة عن صدمتها وحزنها، مشيرة إلى أن ردود فعل الجمهور على صفحتها عوضها بعض الشيئ عن عدم اختيارها للمشاركة في المسابقة.