تراند اليوم : شاهد.. كيف أصبحت فنانة كويتية شهيرة بعد السخرية منها على الهواء



بعد واقعة السخرية منها على الهواء، في مداخلة هاتفية من أحد المشاهدين أثناء استضافتها في أحد البرامج، بسبب زيادة وزنها وهو ما تسبب في حرج شديد لها، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لول ظهور للفنانة الكويتية والإعلامية الكويتية سعاد السلمان.

وتظهر الفنانة الكويتية، وهي على سرير المرض في أحد المستشفيات، وبدا عليها الإعياء الشديد، معلنة عن إجرائها لعملية تكميم بالمعدة لإنقاص وزنها الزائد.

وقالت سعاد: لساني تقيل من المخدر بس كان لازم أسوي هذه العملية من زمان، بس الحمد لله علي كل شيء.

ووجه لها المئات من النشطاء الدعوات بالشفاء والعودة سالمة، مشجعين إياها على ما قامت به ومثنين على روحها الجميلة، حسب قولهم.

وكان متصل أحرجها قائلًا: أنا عندي طلب من سعاد.. ممكن تسوين رجيم عشان تفرحي قلبي"، فشعرت الإعلامية الكويتية بالإحراج الشديد، وردت عليه: قاعدة أسوي رجيم كان وزني أكتر من كده.

وانتشر مقطع فيديو على السوشيال ميديا في وقت لاحق لمكالمة هاتفية بين سعاد سلمان وإحدى صديقاتها وكانت تبكي بشدة؛ بسبب هذا الموقف المحرج، مؤكدة أنها تبذل ما بوسعها لفقدان وزنها الزائد من خلال مواظبتها على الذهاب للجيم وإتباع نظام غذائي.